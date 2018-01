Brojač vernika napravio razdor među Šapčanima: U crkvi se tokom dana beleži broj prisutnih

U šabačkoj Sabornoj crkvi Svetog Petra i Pavla postavljen je elektronski brojač posetilaca. Aparat je izazvao veliku pažnju i komentare na društvenim mrežama.

Posle uređenja porte, šabačka Saborna crkva koja je najveći prvoslavni hram u gradu, privlači sve veći broj posetilaca, posebno porodice sa malom decom koja imaju mesto za igru. Samo u decembru, crkvu je posetilo više od 50 hiljada ljudi, toliko i do sredine januara- zabeležio je video numerator, nova naprava čije postavljanje je podelilo mišljenje Šapčana, prenosi Telegraf.

– Nisam siguran da je to nešto pozitivno, u našem društvu , zato što je to slobodna volja građana, ne treba da budu proveravani da li dolaze u crkvu ili ne vidim razlog zbog čega bi se to brojalo, šta je svrha toga – misli jedan od građana Šapca.

– Iskreno, nemam određeni stav kada je to upitanju, mislim da je pravoslavna crkva stub razvoja ovog društva – nadovezuje se drugi.

„I pozitivno i negativno“, zaključuje treći. „Pozitivno da znamo broj koliko nas je među nama a negativno, pa brojevi su čudna kategorija, ne znam, u svakom slučaju više pozitivno nego negativno.“

Elektronski brojač posetilaca, povod je za različite i brojne komentare na društvenim mrežama. Za crkvu je to, bio poseban izazov, jer prvi put imaju tačnu informaciju, koja je važna u modernom svetu, kojem se prilagođavaju.

– Nama je stalo da znamo kakav je naš status i ugled u narodu – naglašava dr Ljubomir Ranković, protođakon.

– Te kamere broje samo, ja sam gledao, to su tačkice crne, niti registruje lice, niti išta, ja mislim da to pitanje mogu postavljati ljudi koji ne shvataju ovo vreme.

Sve više je, kažu i stranih turista, koji, tokom posete Šapcu, ne propuštaju da vide Sabornu crkvu, važan spomenik kulture i istorije grada.