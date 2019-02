Ko u Srbiji oslobađa kriminalce?

Ocenjivanje našeg rada nije posao ministra policije i predstavlja protivustavni pritisak na pravosudne organe, kažu u Društvu sudija Srbije.

– Za pritvor su potrebni čvrsti dokazi

Samo u jednoj noći sredinom januara policija je širom Srbije uhapsila oko 150 ljudi, među kojima je bilo i „zvučnih imena iz vrha domaćih kriminalnih klanova”. Ali, ubrzo je dve trećine privedenih pušteno na slobodu – policija je tog 11. januara hapsila celu noć, a pravosudni organi su, prema pojedinim mišljenjima, „obesmislili ovu spektakularnu policijsku akciju”, te je u pritvoru ostala tek trećina privedenih.

Nakon ovoga, ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović, koji je na vanrednoj konferenciji za novinare akciju predstavio kao veliki obračun sa kriminalom, svalio je svu krivicu na pravosudne organe u Srbiji i nazvao ih – neodgovornim.

– Šta ja da kažem policajcima, kakvu poruku mi šaljemo našem društvu? I onda kažete pušteni su. Nažalost jesu. Da se ja pitam, ne bih ih pustio nikad. Taj koji može da pusti kriminalca koji je uhvaćen sa ilegalnim pištoljem da se šeta po Novom Beogradu je neodgovoran – rekao je Stefanović 29. januara.

Naravno, nakon ove izjave političara iz redova vladajuće stranke, mnoge sudije i tužioci osetili su se prozvanim, ali ni oni nisu ostali dužni ministru policije.

Društvo sudija Srbije izdalo je juče saopštenje u kojem navodi da ovakvom svojom izjavom visoki državni funkcioner stvara utisak da je policija ovlašćena ne samo da prikuplja dokaze, već i da svodi pritvor na kaznu, dajući mu karakter trajne mere i da optužuje i presuđuje. Tužioci nisu želeli da javno komentarišu ministrove kritike.

„Ocenjivanje rada sudija i tužilaca nije posao Ministarstva unutrašnjih poslova i predstavlja protivustavni pritisak na pravosudne organe, jer je tužilaštvo to koje odlučuje da li će preduzimati krivično gonjenje na osnovu policijskih prijava, a sud taj koji svojim odlukama, osuđujućim ili oslobađajućim, ocenjuje uspešnost rada policije i tužilaštva, a ne obratno”, navodi se u saopštenju Društva sudija Srbije.

Sudije su ukazale i da pritvor nije kazna, da se ne može odrediti trajno, niti iz preventivnih razloga, jer je to jedna od mera, i to najstroža i izuzetna.

Dugogodišnji sudija krivičar Omer Hadžiomerović, potpredsednik Društva sudija Srbije, kaže u razgovoru za „Politiku” da je izjava ministra policije paušalna ocena i da se njome stvara utisak da sud pušta ljude za koje postoje razlozi za određivanje pritvora, bez navođenja tih konkretnih razloga.

– Ne znam da li iko to misli, pa i ministar policije, da sudije podržavaju nasilje, pa zato donose takve odluke. Da bi se odredio pritvor, mora da postoje čvrsti dokazi da je neko lice sumnjivo i da je izvršilo krivično delo. To može da proceni samo sud. Policija može da ima svoje mišljenje. Ali, ovakvim komentarom stvara se utisak u javnosti da je cilj policijske akcije bio da se neke osobe pritvore. To uopšte nije cilj. Cilj je da budu osuđeni. To što protiv nekog nije određen pritvor, ne znači da neće biti procesuiran kasnije, a i osuđen ukoliko postoje dokazi – objašnjava Hadžiomerović.

Naš sagovornik dodaje da sud radi samo na osnovu zakona, a da policija može da radi i na osnovu operativnih i „rekla-kazala” saznanja.

– Malu konfuziju u sve unela je i ocena ministra, koji je rekao da ne određujemo pritvor, a potom je izvukao i zaključak – eto zašto moramo da povećamo kazne. To su dve stvari koje apsolutno nemaju veze jedna s drugom. Na primer, kao kada bi fudbalski trener posle utakmice koja je završena rezultatom nula-nula, rekao da je za to kriv centarfor koji nije dao gol posle pet stopostotnih šansi, a potom izvede zaključak da na sledećoj utakmici mora da zameni golmana – kaže Hadžiomerović.

Prema mišljenju našeg sagovornika, predstavnici MUP-a previše često drže konferencije za novinare i hvale se svojim rezultatima.

– Policija nema drugi posao i ne treba to da svede na samoreklamiranje i svaljivanje krivice na nekog drugog. Javnost treba da bude informisana o radu policije, ali to ne mora uvek da bude na nekoj pompeznoj konferenciji za štampu – zaključuje Omer Hadžiomerović.

Ministar policije je kazao da je u obimnoj akciji uhapšeno oko 150 ljudi, a raspisana je crvena Interpolova poternica za Filipom Koraćem. Ocenio je da su akcije policije bile uspešne jer, kada MUP u tim akcijama nađe naoružanje i drogu kada obavlja kontrolu, kriminalcima se stavlja do znanja da ne mogu mirno i spokojno da žive u Srbiji.

– Mi znamo za nekog da je izvršilac najtežih krivičnih dela ali nema dovoljno dokaza. Šta treba da radimo, da pustimo to? Ja znam da bi neki voleli da ih pustimo na miru – rekao je, pored ostalog, Stefanović.

Beogradski advokat Božo Prelević kaže za naš list da, ako tužilaštvo nije zadržalo ljude u pritvoru, to ne znači da ne vodi postupak protiv njih.

– Ustavna odredba je da se trajanje pritvora mora svesti na najmanju moguću meru – kaže Prelević.

Advokat smatra da je greška policije ako nekoga uhapsi bez dovoljno dokaza, jer mu na taj način samo sugeriše da je pod istragom i da skloni jače dokaze.

(Aleksandar Bojović, „Politika“)