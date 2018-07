Prava istina o doniranju organa

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je danas u skupštini da se neće raditi transplatacija organa preminulog ukoliko se svi članovi porodice ne saglase sa tim.

Ključna novina Zakona o presađivanju organa je ta što je pojednostavljen postupak pristanka, jer se svaka punoletna osoba definiše kao potencijalni donor ukoliko pismenim ili usmenim putem to ne zabrani.

Ministar je objasnio da je dovoljno da građanin na običnom papiru napiše da nije saglasan sa tim da bude donor posle smrti, koji se dostavlja svim ustanovama koje rade transplantaciju.

„Od prvog dana kada zaživi zakon, pravi se spisak ljudi koji se dostavlja ustanovama koje rade transplantaciju i jednostavnije je nego što je bilo do sada“, rekao je Lončar.

Odgovarajući na kritike da će novi zakon izazvati zbunjenost i paniku kod građana, ona je naglasio da je jedini cilj ovog zakona da se pomogne bolesnima.

Podršku zakonu su najavili poslanici vladajuće koalicije, ali i pojedini predstavnici opozicije, među kojima je i Dušan Milisavljević iz Demokratske stranke koji je rekao da nema dilemu da li će glasati „za“.

„Nema ništa humanije nego da nekom produžite život. Ovim zakonom omogućićemo da 22.000 pacijenata lakše dođu do organa i da postanemo član Eurotransplanta“, rekao je Milisavljević tokom rasprave o pojedinostima.

Milisavljević kaže da će zakon sprovoditi lekari što po njegovom mišljenju isključuje mogućnost zlouptrebe.

„Nemojte mi reći da lekar koji uđe u salu želi da uzme organ pacijentu“, rekao je on.

Poslanici SRS su najavili da će glasati protiv predloženog zakona, jer zadire u prava svakog pojedinca.

„Tamo gde su države kolonijalne, ljudska prava su u drugom planu i mi imamo priliku da vidimo u ovom predlogu zakona da su ljudska prava stavljena u drugi plan činjenicom da se radi o pretpostavljenoj saglasnosti svakog građanina da može da bude ili da će biti donor organa“, rekao je Mirčić.

Lider Pokreta Dveri Boško Obradović pitao je ministra zašto praktično država usvajanjem ovog zakona postaje vlasnik organa, a da građani moraju da „jure“ državu u slučaju da nisu saglasni sa tim.

„Niko ovde ne negira značaj donatorstva organa, ali kao u slučaju vakcinacije ne možete ljudima nešto nametati, ne možete se mešati u privatni život i određivati da neko mora da bude donator organa“, rekao je Obradović.

On smatra da postoji veliki prostor za zloupotrebu, te upitao kako se postupa u slučaju smrti pacijenta i šta se dešava ako ga nema u registru davalaca.

„Šta onda? Jurite njegovu porodicu da pitate da li daju ili ne daju? Da li shvatate kolike probleme pravite…Mi nismo mala deca. Znamo da postoji trgovina organima na planetarnom nivou, kao i da u Srbiji postoji legalna trgovina organa. Pogledajte oglase gde ljudi nude organe na prodaju“, rekao je Obradović.

Poslanik Nove Srbije – Pokret za spas Srbije Đorđe Vukadinović kaže da nije pravedno da kritičare zakona budu označeni kao oni koji ne žele da pomognu bolesnima.

On je ocenio da je namera zakona da se poveća broj donora i to nazvao ispravnim motivom, ali je osporio način kako se do toga dolazi.

Vukadinović je rekao da podržava promovisanje donorstva i da jednom širokom akcijom taj broj može da se poveća.

Tokom rasprave o amandmanima na predložene zakone, šef poslaničke grupe SNS Aleksandar Martinović je odgovarajući na kritike upućene ministru zdravlja na ličnom nivou nazvao kampanjom koja se vodi ne protiv vlasti, već protiv države na svim nivoima, pa i na zdravstvenom.

„Ne vodite kampanju protiv Lončara nego protiv svih lekara u Srbiji koji po oceni opozicije namerno neće lečiti pacijente kako bi prodavali organe“, rekao je Martinović.

(Tanjug)