Mraz koji nam dah ledi nije ništa naspram sutrašnjeg

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) proglasio je juče žuti meteoalarm za celu Srbiju, koji ukazuje na potencijalno opasno vreme. Međutim, meteoalarm će biti upaljen i u sredu i četvrtak, ali će od danas biti prvo naradžaste, zatim i crvene boje, što znači da će vreme biti vrlo opasno.

Pored meteoalarma, RHMZ je izdao i upozorenje na ledene dane, koji će trajati do 3. marta.

Do petka, kako navode, najniže temperature će se kretati od -12 do -7 stepeni, a u četvrtak nas očekuje i do -20 stepeni Celzijusa.

U petak i subotu se očekuje i kiša, koja će mestimično lediti na tlu.