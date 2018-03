Od danas opet zima, biće i kiše i snega – evo i do kada

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno i osetno hladnije sa pojavom jutarnjih mrazeva, od -4 do 0 C, i dnevnom temperaturom znatno ispod prosečnih vrednosti.

Najviše kiše očekuje se ujutro i pre podne na jugu i istoku Srbije, lokalno preko 20 mm za 12 sati, dok će u ostalim krajevima padavine biti slabije i u prekidima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na planinama će kiša preći u sneg, a kratkotrajan sneg rano ujutro moguć je ponegde i u nižim predelima na severu Srbije.

Posle podne u većem delu prestanak padavina, a novo naoblačenje očekuje se u toku noći, uslovljavajući na severozapadu Srbije sneg, u centralnim krajevima mesovite padavine, kiša i sneg, a na jugu i istoku kišu.

Vetar slab i umeren, severozapadni, na planinama i istoku ujutro i pre podne povremeno jak. Uveče i u toku noći skretanje vetra na istočni i jugoistočni pravac, u košavskom području u pojačanju.

Najniža temperatura od -2 C na severu Vojvodine do 10 C na jugu Srbije. Najviša temperatura od 1 C na severu do 13 C na jugu.

U Beogradu pretežno oblačno i osetno hladnije, rano ujutro s kišom ili susnežicom, a u toku dana uglavnom bez padavina. Vetar slab i umeren, severozapadni, uveče i noću u skretanju na jugoistočni.

Najniža temperatura oko 2 C, najviša oko 5 C. U toku noći ka ponedeljku povremeno kiša i susnežica.

I narednih sedam dana, do 25. marta, osetno hladnije sa čestom pojavom padavina, jutarnjim mrazevima i dnevnom temperaturom znatno ispod prosečnih vrednosti.

U ponedeljak na severozapadu Srbije i planinama sneg i stvaranje ili povećanje visine sneznog pokrivaca, u centralnim i istočnim krajevima i kiša i sneg, a na jugu kiša.

U utorak slabljenje i kratkotrajni prestanak padavina. Od srede do petka oblačno sa snegom u svim krajevima uz stvaranje sneznog pokrivača. Moguće su i obilnije padavine.

Od subote manji porast temperature i delimično razvedravanje.

(Tanjug)