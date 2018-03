Samo u Srbiji: Hoće u zatvor, ali mu ne daju

Radoljub Ristić (28) iz Kuršumlije ne može da ode u zatvor iako treba da leži po prekršajnoj presudi 20 dana, piše prokupljenadlanu.rs.

Kada je otišao da se javi i odleži kaznu u Okružnom zatvoru u Prokuplju vratili su ga sa kapije, a razlog je to što Ristić nije imao ličnu kartu, koju je ranije oštetio, pa nije mogao da se proveri njegov identitet.

– Dobio sam poziv da se javim 23. marta. Kako sam nezaposlen prikupio sam nešto para, kupio cigare, neke čokoladice, nekoliko sokova i uredno došao ispred kapije. Tražili su mi ličnu kartu. Objasnio sam im šta se desilo sa njom i samo su rekli da onda ne mogu da uđem, jer moram da dokažem da sam ja ja. Ponudio sam im vojnu knjižicu, ali je nisu prihvatili. Nikada nisam putovao van Srbije, pa nemam pasoš, a ni vozačku, jer me inače da je imam ne bi kaznili što sam vozio bez nje. Kako sam sve pare potrošio da se opremim za zatvor, kući sam se vratio stopom – kaže Ristić.

Onda su usledili dalji njegovi pokušaji da ipak odleži kaznu, koju je dobio jer je vozio bez dozvole.

– Pitao sam da li mogu da podnesem zahtev za novu ličnu kartu i tu potvrdu da im odnesem, ali su rekli da ne može. Zatim sam otišao u policijsku stanicu u Kuršumliji da mi očitaju ličnu kartu. Tamo su mi rekli da to ne mogu da učine sve dok ne napravim neki nov prekršaj. Onda sam celo popodne pokušavao da učinim neki prekršaj, kako bi me priveli. Tako sam prelazio ulicu van pešačkog prelaza, išao u policijsku stanicu da se kao svađam sa njima, ali bez uspeha. Totalno su me ignorisali. I sada ne znam šta više da radim da odležim to što mi sleduje. Neću da dođu po mene kao da sam kriminalac, kada dobiju nalog. To je sramota, ali me i zatvor ne prima – kaže Radoljub.

Dodaje da mu je jedan inspektor rekao kada mu se požalio da ga ne primaju u zatvor, da prvi put u svojoj radnoj karijeri čuje da je neko uporan da odleži što pre.

– Kažu mi ko zna ko si ti, moraš da imaš dokument sa slikom, inače može bilo ko da dođe i u ime drugog odleži kaznu. Svašta, pa nisam ja lud da kucam na zatvorska vrata za drugog. Ipak, nikako ne mogu da ih ubedim da sam to ja. Vojnu knjižicu ne priznaju – pomalo razočaran kaže Ristić.

Ipak, on se nada da će ovih dana naći rešenje za svoj problem i da neće doći do toga da mu po nalogu dolaze na vrata i privode ga zbog neodazivanja na poziv.

U Okružnom zatvoru u Prokuplju samo je kratko rečeno da on mora da ima dokument kojim može da se identifikuje.