Ima li leka za paranoju Zapada: Maša kao Putin (foto)

Kritičari optužuju ruski animirani serijal „Maša i Medved“ studija „Animakord“ da se bavi „kremaljskom propagandom“ i da je instrument „meke moći“ Rusije, piše londonski „Tajms“.

"Is friendly Russian Bear from YouTube show a Putin stooge? Critics claim cartoon with 4.18m subscribers is made by Kremlin to subvert children?"

Or US Presidents? Hmmmm.

It's all starting to make sense to me now.

Trump has watched too many episodes of "Masha and the Bear." pic.twitter.com/qhB4AdzbHN

— OhReally!! (@OhReall06770211) November 17, 2018