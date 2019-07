NATO skandal — tehnička greška, nemar ili neko „rovari“

„Slučajno“ objavljivanje informacija o tačnim mestima gde se čuva američko nuklearno naoružanje u Evropi nije nikakva novost, kaže za Sputnjik vojno-politički komentator Miroslav Lazanski.

U izveštaju Parlamentarne skupštine NATO slučajno su obelodanjene informacije o tačnim mestima gde se čuva američko nuklearno oružje. Prema navodima „Vašington posta“, izveštaj je objavljen još u aprilu pod nazivom „Nova era nuklearnog obuzdavanja?“, ali je, ubrzo nakon izlaska u javnost, on obrisan, budući da se u njemu navodi i gde je tačno locirano blizu 150 nuklearnih bojevih glava u Evropi.

#3 This puts the whole world, but particularly Europe, at risk. The nukes that fall within the 500 and 5,500 km range put European centres at the literal center of potential conflict, as do the US missiles stationed in Germany, Italy, Belgium, Netherlands and Turkey. pic.twitter.com/7QTO288WEw

— ICAN (@nuclearban) June 18, 2019