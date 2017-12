Omča se steže: „Ameriku čeka vojna katastrofa neviđenih razmera“

Situaciju na Korejskom poluostrvu karakteriše neviđeni nivo napetosti, postoji sve veća opasnost od sunovrata ka ničim izazvanom sukobu, izjavio je u intervjuu za Sputnjik specijalni izaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije Oleg Burmistrov.

„Situacija na Korejskom poluostrvu karakterisana je neviđenim nivoom napetosti, postoji sve veća opasnost uletanja u ničim izazvani oružani sukob, ali koji može da počne zbog slučajnih okolnosti“, rekao je Burmistrov.

Prema njegovim rečima, u Severoistočnoj Aziji nalazi se „tolika količina različitog oružja, da taj region sam po sebi predstavlja bure baruta“.

„Zbog toga, čak i kao rezultat slučajnih incidenata, može da započne lančana reakcija ratnih sukoba“, istakao je ruski diplomata.

Realizacija „vojne opcije“ Sjedinjenih Američkih Država za Severnu Koreju dovešće do katastrofe neviđenih razmera, jer je ovaj region najmilitarizovaniji na svetu, smatra Burmistrov.

„Što se tiče pitanja da li postoje neki drugi planovi za rešavanje problema Korejskog poluostrva, odgovor je: ’Da, oni postoje‘. Na primer, u SAD postoji takozvana vojna opcija. To, naravno, nije dokument, ali svi su više puta čuli od američkih zvaničnika da postoji vojna opcija, iako ona ne predstavlja prioritet. Ta fraza se ograđuje različitim napomenama, ali ipak vojna opcija kao rešenje problema poluostrva postoji u glavama američke elite i mi to takođe ne možemo da ignorišemo“, rekao je on.

On kaže da je „potpuno jasno da rezultat realizacije vojnog plana (SAD) neće biti rešavanje pitanja Korejskog poluostrva, već će to biti velika vojna katastrofa“.

„I to katastrofa do sada neviđenih razmera, jer se ne radi samo o velikom vojnom sukobu, već i o sukobu koji potencijalno ima nuklearnu komponentu“, istakao je on.

On je dodao da je region „severoistočne Azije, konkretno Korejskog poluostrva, najmilitarizovaniji region na svetu“.

Sprovodeći vojne vežbe, Vašington provocira Pjongjang na dalje korake koji bi mogli da dovedu do potpunog ekonomskog embarga Pjongjanga, dodao je Burmistrov.

„Stiče se utisak da Sjedinjene Američke Države ne samo što testiraju snagu Severnokorejaca, ne samo da se igraju sa vatrom, već kao da se namerno provocira Pjongjang kako bi preduzeo dalje korake koji bi mogli da dovedu do stezanja sankcione omče i totalne ekonomske blokade“, istakao je on.

„Trenutno se nalazimo pred velikim vojnim sukobom koji bi mogao da postane java ukoliko bude realizovan vojni plan rešenja. I moramo da učinimo sve što je moguće kako bismo sprečili da do toga dođe“, dodao je ruski diplomata.

Severna Koreja proteklih godina se bavi razvojem interkontinentalnih balističkih raketa i nuklearnih bojevih glava, pozivajući se na pretnju koja dolazi od Sjedinjenih Američkih Država. Poslednju probu rakete „Hvason 15“, koja bi, navodno, mogla da pogodi metu na udaljenosti do 13.000 kilometara, Severna Koreja je izvela 29. novembra. Pjongjang je saopštio da sada ima mogućnost da izvede nuklearne napade na celu teritoriju Sjedinjenih Američkih Država.

Vašington i Pjongjang nisu odbacili rusko-kinesku „mapu puta“ o Severnoj Koreji i spremni su da rade prema njoj, ali pod određenim uslovima, rekao je Burmistrov.

„Naš plan, pre svega u delu koji se tiče ispoljavanja međusobne vojne uzdržanosti, ne odbacuje nijedna strana. Određeni paradoks je, možda, u tome što je njihov (SAD i Severne Koreje) odnos prema našem planu veoma sličan, odnosno — ni da, ni ne“, istakao je on.

Prema njegovim rečima, „nijedna od dve strane ne prihvata u potpunosti naš plan“. „Pri tome svaka od strana je spremna da radi sa ovim planom, spremna je da u njega unese određene korekcije, komentare, ali pod određenim uslovima“, dodao je on.

Diplomata je istakao da je ruska strana je otvorena za raspravu i dopune „mape puta“, jer „to nije dogma, niti neki konačni dokument“. „Pozdravljamo težnju strana da rade na tekstu „mape puta“ i da se kreću po prema njoj“. To je ono što približava stavove strana“, naglasio je Burmistrov.

(Sputnjik)