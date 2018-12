Pucnjava u Strazburu: Napadač opkoljen, četiri osobe ubijene (foto, video)

Francuska policija opkolila je napadača koji je u u Strazburu, u pucnjavi nedaleko od Božićnog bazara, ubio najmanje četiri osobe, a 11 ranio, izjavio je izvor blizak istrazi.

Napadač je identifikovan kao 29-godišnji muškarac i njegov stan je ranije danas pretresen u okviru istrage o pljački izvedenoj još letos, prenosi Rojters.

Sumnja se da je napadač ekstremista, ali motiv napada još uvek nije utvrđen.

Parisko tužilaštvo će istragu o pucnjavi u centru Strazbura, pokrenuti kao da se radi o terorističkom napadu.

