Putin džentlmenski odbranio Melaniju (video, foto)

Predsednik Rusije Vladimir Putin branio je prvu damu SAD Melaniju Tramp, koju su korisnici društvenih mreža osumnjičili da flertuje na zvaničnoj večeri tokom Samita G20 u Buenos Ajresu.

When you don’t look at Putin, Melania does 😅 pic.twitter.com/8Clzr9ukUR

— Nina ☦️ Byzantina (@NinaByzantina) December 1, 2018