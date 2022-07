Putnici čuli čudan zvuk nakon poletanja, piloti ostali u čudu kada su videli o čemu se radi

Velika je sreća što su svi putnici 1. jula bezbedno stigli do odredišta na letu Emiratesa za Australiju. Naime, Airbus A380 spomenute avio kompanije leteo je skoro 14 sati s velikom rupom na bočnoj strani. Poleteo je iz glavnog sedišta Emiratesa u Dubaiju i u noći 1. jula sleteo u Brizbejn. Piloti su obavestili o iznenađujućem otkriću kada su stigli na odredište.

A plane has landed in Brisbane, with a hole in the side of its fuselage after a wheel exploded in the undercarriage. Emirates flight EK430 took off from Dubai yesterday before one of its wheels erupted shortly after retracting. https://t.co/VZ3A1cpmr5 #7NEWS pic.twitter.com/pskyF9pkiB

— 7NEWS Brisbane (@7NewsBrisbane) July 2, 2022