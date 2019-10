Serija napada u centru Mančestera, ima povređenih (foto, video)

Nekoliko ljudi je povređeno u nizu napada nožem u tržnom centru Arndejlu u centru Mančestera. Osumnjičeni za napade je uhapšen.

@MENnewsdesk guy being held by police with a tazer outside the arndale

Policija je potvrdila da je više ljudi povređeno u napadu, javlja „Indipendent“.

U Hitnoj pomoći kažu da su lekari zbrinuli četiri osobe.

Muškarac u četrdesetim godinama je uhapšen zbog sumnje da je izvršio napade u kojima je nekoliko ljudi izbodeno u tržnom centru Arndejlu u Mančesteru.

