Slike koje su šokirale svet: Putnici proveli noć spavajući po hodnicima aerodroma

Slika putnika koji kampuju na aerodromu u Čikagu, šokirala je svet.

Nedugo nakon ponoći na aerodrom su sletela dva aviona kompanije United Airlines, putnicima je rečeno da su njihovi letovi odloženi do jutra zbog niza incidenata tehničke prirode.

.@united @UnitedAirHelp – How are you going to compensate me & 100s of passengers at @fly2ohare for your #UnitedAirlines mechanical issues pic.twitter.com/ACxRKU199m

— Liz Smith (@lizsmithmfa) July 24, 2018