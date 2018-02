Svet na ivici sukoba globalnih razmera

Tržište i svetska privreda nisu u krizi, ali svet jeste na ivici sukoba, ocenjeno je na panelnoj diskusiji o situaciji u svetskoj politici, u organizaciji CIRSD-a.

Kako su naveli, u 2018. mogli bi da se dese incidenti globalnih razmera.

Najveći problem su sukob u Siriji, i među zemljama Bliskog istoka, kao i situacija u Severnoj Koreji, rečeno je na skupu na kojem je promovisan novi broj publikacije „Horizonti“ „Pojas i put: Zmajev zavet“, koji objavljuje (CIRSD).

U diskusiji koju je moderirao predsednik CIRSD-a Vuk Jeremić, Ijan Bremer — predsednik i osnivač grupe za analizu rizika „Evroazija grup“, kazao je da bi u 2018. mogli da se dese „veliki incidenti globalnih razmera“.

On je kao jedan od primera povoda za to naveo napad ruskih snaga na snage SAD u Siriji pre nekoliko dana, na šta su Amerikanci uzvratili i ubili više od dvesta boraca.

„To je velika stvar, kao tokom rata u Vijetnamu, ali to skoro da nije bila vest“, rekao je Bremer.

On smatra da je „šanse da dođe do rata sa Severnom Korejom deset posto“, što je ocenio kao veliki rizik.

Bremer smatra da je u toku „demontiranje svetskog poretka“, iako se to ne bi moglo zaključiti po globalnoj ekonomiji koja je uspešna.

„Geopolitički poredak, kako ga doživljavamo, ima uporište u nizu institucija koje su stvorene u SAD, ali sada prosečan Amerikanac postavlja pitanje legitimiteta tih liberalno-demokratskih političkih institucija“, ocenio je Bremer i dodao da prosečni Amerikanac ne podržava slobodnu trgovinu, otvorene granice i unapređenje demokratije.

Rekao je da i u Evropi sve više ljudi podržava krajnju desnici ili krajnju levicu, što je „stavlja u kandže geopolitičke recesije, kada je represija izvodljivija“.

Bivši premijer Australije Kevin Rad kazao je da pomirljivi tonovi između Severne Koreje i Južne Koreje, tokom zimskih Olimpijskih igara u Pjongčangu, predstavljaju „samo privremeno ostavljanje sukoba po strani“.

„Ispod površine ništa se ne menja. Nuklearani i balistički program Severne Koreje se i dalje razvija“, rekao je Rad.

On smatra da su moguća tri scenarija razvoju situacije i to da SAD prihvate Severnu Koreju kao državu koja razvija nuklearani program, da diplomatija Kine dovede do promene unutar Severne Koreje, ili da SAD „jednostrano napadnu“ Severnu Koreju.

Prema njegovim rečima, najveći rizik mogla bi biti eskalacija sukoba zbog nekog malog incidenta, koji bi mogao izazvati reakciju Severne Koreje na koju se nije računalo.

Podsetio je i da se menjaju strateške nuklearne doktrine, poništavaju sporazumi o ograničenju nuklearnog naoružanja i slično, što, kako kaže, nije viđeno od okončanja Hladnog rata.

Govoreći o temi „Horizonata“ — „Pojas i put“ Rad je ocenio da Kina koristi relativno opadanje moći SAD kao stratešku priliku, a kao i Bremer, smatra da je najuticajniji politički lider sveta predsednik Kine Si Đinping.

„Kad nemate supersilu poput Amerike, dešava se da drugi svetski igrači imaju slobodu i manevarski prostor bez presedana“, naveo je Rad dodavši da je jedan od planova upravo ta kineska inicijativa, razvojni projekat za povezivanje Kine sa Evropom — „Pojas i put“.

Rad je kazao i da odlazak Britanije iz EU ne bi trebalo da zastraši one zemlje koje žele da se priključe Uniji.

On smatra da je priključenje EU dobra stvar za sve te države, pa i Srbiju, jer je ujedinjena Evropa, bez obzira na neke nedostatke, „beskrajno bolja nego vekovi krvoprolića“.

„Podstakao bih zemlje Zapadnog Balkana da iskoriste priliku koju nudi učlanjenje u EU, jer to je suštinski važno i donosi transformaciju domaćih političkih sistema“, rekao je Rad.

