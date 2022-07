Zelenski: Nastavićemo da nanosimo štetu neprijatelju

KIJEV – Posle punih pet meseci ruskih napada, Ukrajina će nastaviti da čini sve što može da nanese što je moguće više štete svom neprijatelju, poručio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u svom noćnom video obraćanju.

„Čak i okupatori priznaju da ćemo pobediti. Stalno to čujemo u njihovim razgovorima. To govore svojim rođacima kada ih zovu“, rekao je Zelenski pozdravljajući predstojeći Dan ukrajinske državnosti, 28. jul, novouvedeni državni praznik koji je on kao predsednik proglasio u avgustu prošle godine, prenosi Rojters.

Kao i svaki dan poslednjih meseci, Zelenski je i danas ponovio da Ukrajina ne posustaje.

„Činimo sve da neprijatelju nanesemo najveću moguću štetu i da obezbedimo što veću podršku za Ukrajinu. Mi ćemo slaviti uprkos svemu, zato što se Ukrajinci ne plaše“, rekao je Zelenski i istakao da je pred Ukrajinom važna praznična nedelja usred, kako je rekao, „okrutnog rata“.

(Tanjug)

