Njih smo najviše slušali: Najboljih 10 pesama protekle decenije (video)

Muzički portal Bilbord objavio je top listu hitova decenije, a na prvom mestu našla se numera iz 2015. godine „Uptown Funk“ u izvedbi Marka Ronsona i Bruna Marsa.

Na drugoj poziciji top liste hitova decenije našla se pesma iz 2011. godine „Party Rock Anthem“ koju izvode LMFAO Featuring Lauren Bennett & GoonRock.

Treće mesto zauzeo je popularni Ed Širan sa hitom „Shape Of You“ iz 2017.

Pesma iz 2016. godine „Closer“ The Chainsmokers Featuring Halsey je na četvrtoj poziciji.

Snimljena 2018. godine numera „Girls Like You“ koju izvode Maroon 5 Featuring Cardi B na petom mestu je prošle decenije.

Rijana i Kelvin Haris sa pesmom „We Found Love“ iz 2011. godine su na šestoj mestu top liste.

Snimljena tek prošle godine pesma „Old Town Road“ Lil Nas X Featuring Billy Ray Cyrus našla se na visokoj sedmoj poziciji.

Gotye i Kimbra sa pesmom iz 2012. „Somebody That I Used To Know“ popeli su se na osmo mesto.

Na devetom mestu je čuveni hit „Despacito“ Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber koji je oborio rekorde na YouTube po broju pregleda. Pesma je lansirana 2017. godine.

Na desetom mestu je Adel i njena pesma „Rolling In The Deep“ iz 2011. godine.