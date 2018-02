Plagijator: „Majkl Džekson je pokrao mnogo pesama…“ (video)

Slavni muzički producent Kvinsi Džons, koji stoji iz niza hitova Majkla Džeksona, optužio je pokojnog kralja popa da je plagirao nekoliko svojih pesama, među njima i mitsku pesmu „Bili Džin“.

„Ne želim to da govorim javno, ali Majkl je pokrao mnoge stvari. Pokrao je mnogo pesama“, rekao je 84-godišnji producent koji je učestvovao u realizaciji Džeksonovih albuma „Triler“ i „Bad“.

„Osim toga, bio je makijavelista koliko god je mogao“, rekao je Džons u intervjuu za portal Vulture.

On je upozorio I na sličnosti između pesama „Bili Džin“ i pesme „Stejt of Independens“, disko kraljice Done Samer, koja je bila objavljena nekoliko meseci pre Džeksonovog hita.

Oba projekta producirao sam Džons.

(Tanjug)