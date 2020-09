Ovo je najbolji muzički album svih vremena (video)

Ugledni muzički časopis Rolling Stone svoju prvu listu 500 najboljih albuma na svetu objavio je 2003. godine, ali, kako su i sami naglasili, takva lista nikad ne može biti konačna pa su je dopunili 2012., a novu verziju objavili su ovih dana.

⚡️ “500 Greatest Albums of All Time”https://t.co/K53pV4TUWx — Rolling Stone (@RollingStone) September 22, 2020

Dodali su neke nove izvođače pa se tako na listi našlo 86 albuma snimljenih u ovom veku (od 1. januara 2001. nadalje), a na nju su, navode, dospela 154 albuma koji nisu bili spomenuti u verzijama iz 2003. i 2012.

Lista je bazirana na glasanju muzičara, kritičara i drugih osoba iz muzičke industrije.

Na prvom mestu se ove godine našao album ‘What’s Going On’ Marvina Geja iz 1971. godine.

Naslovna pesma je, inače, nastala kao reakcija na policijsku brutalnost (koja je bila jedna od glavnih tema i ove godine).

U maju 1969. pevač grupe The Four Tops Renaldo „Obie“ Benson je svedočio brutalnom ponašanju policije prema protestantima protiv Vijetnamskog rata i nakon toga je napisao pesmu What’s Going On. Njegov bend je odbio da je snimi, pa je autor pesmu ponudio Geju dok su zajedno igrali golf.

U nastavku možete videti koji su se albumi našli na prvih 10 mesta.

10. Lorin Hil, The Miseducation of Lauryn Hill, 1998.

9. Bob Dilan, Blood on the Tracks, 1975.

8. Prins and the Revolution, Purple Rain, 1984.

7. Flitvud Mek, Rumors, 1977.

6. Nirvana, Nevermind, 1991.

5. Bitlsi, Abbey Road, 1969.

4. Stivi Vonder, Songs in the Key of Life, 1976.

3. Džoni Mičel, Blue, 1971.

2. Bič bojs, Pet Sounds, 1966.

1. Marvin Gej, What’s Going On, 1971.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.