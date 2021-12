Preminuo čuveni pevač grupe „Il divo“ (video)

Španski pevač Karlos Marin, našoj publici poznat kao član grupe „Il divo“, preminuo je u bolnici sa virusom korona.

Marinu je kovid 19 dijagnostikovan 7. decembra, a već sutradan je hospitalizovan, te je nekoliko dana kasnije stavljen je u medicinski indukovanu komu u Kraljevskoj bolnici u Mančesteru, piše Blic.

Ovaj 53-godišnji Španac je bio hospitalizovan na odeljenju intenzivne nege, a intubiran je nakon što mu je kiseonik opao.

Smrt slavnog pevača je potvrdila i grupa „Il divo“ na Tviteru: „Slomljenog srca vas obaveštavamo da je naš prijatelj i partner Karlos Marin preminuo. Nedostajaće svojim prijateljima, porodici i fanova. Nikada neće postojati takav glas ili duh kakve je imao Karlos“.

It is with heavy hearts that we are letting you know that our friend and partner, Carlos Marin, has passed away. He will be missed by his friends, family and fans. There wiIl never be another voice or spirit like Carlos. pic.twitter.com/uyRFjXADF6

— Il Divo (@ildivoofficial) December 19, 2021