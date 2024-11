Koliko proteina treba da unese osoba od 68 kilograma, da bi smršala? Fitnes trener detaljno objasnio

Dnevna doza proteina ima značajan uticaj na gubitak kilograma

Proteini su neophodni u održavanju raznih telesnih funkcija, uključujući obnovu mišića, metabolizam i stvaranje osećaja sitosti. Dnevno unesena količina proteina može imati značajan uticaj na gubitak kilograma. Fitnes trener Endrju Vajt koji na Instagramu ima preko 900 hiljada pratilaca, otkrio je koliko proteina treba uneti dnevno za uspešno mršavljenje.

Veći unos proteina može pomoći u regulisanju nivoa šećera u krvi, smanjujući želju za hranom i regulišući nivo energije tokom dana, što može podstaći napore u gubljenju kilograma, kaže trener. Kada je u pitanju konkretna količina dnevnog unosa proteina, ističe da to zavisi od „godina, pola, mišićne mase, nivoa telesne aktivnosti i celokupnog zdravlja“. Za one koji žele da smršaju, preporučuje se unos 1,2 do 1,6 grama proteina po kilogramu telesne težine dnevno.

Fitnes trener je to objasnio i na konkretnom primeru: „Ako osoba ima 68 kilograma, to znači da dnevno mora uneti od 82 do 109 grama proteina. Ovaj raspon pomaže stvaranje osećaja sitosti, što može smanjiti ukupan unos kalorija i sačuvati mišićnu masu tokom kalorijskog deficita“, ističe Endrju.

Međutim, kod mršavljenja je važna i uravnotežena ishrane, raspored obroka i odgovarajuća hidratacija. „Osigurajte dovoljan unos zdravih masti i ugljenih hidrata. Visoki unos proteina zahteva dobru hidrataciju, pa povećajte unos vode.

Raspodela obroka proteina tokom dana može poboljšati sintezu mišića i uticati na osećaj sitosti. Nastojte da neki izvor proteina uključite u svaki obrok“, savetuje trener.

(Naj žena)

