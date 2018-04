Ovih šest „zdravih“ navika ustvari ugrožava vaše zdravlje

Magazin Biznis insajder predstavlja neke od uobičajenih svakodnevnih navika koje uzimamo zdravo za gotovo, a koje bi mogle da naruše naše zdravlje, prenosi B92.net.

1. Izbegavate gluten

Istraživanja su pokazala da je samo 1 odsto Amerikanaca osetljivo na gluten, odnosno da ima celijakiju, što znači da je za preostali deo stanovništva ovaj protein savršeno bezbedan. Ako ste odučili da ga bez potrebe eliminišete iz ishrane, trebalo da bi da znate da, svaki put kada ukinete neku važnu grupu namirnica, nanosite štetu svom organizmu jer mu zakidate preko potrebne nutrijente.

2. Konzumirate bademovo mleko umesto kravljeg

Uprkos tome što su bademi bogati proteinima, čaša bademovog mleka skoro uopšte ne sadrži proteine. Štaviše, morali biste da popijete šest čaša mleka da biste uneli onoliko proteina koliko sadrži pola šoljice badema.

3. Postite na sokovima (Juicing)

Ako ste odlučili da danima ispijate samo sveže ceđene sokove, trebalo bi da znate da se ceđenjem odstranjuju biljna vlakna, koja su preko potrebna za osećaj sitosti. Štaviše, prekomerna količina šećera može da prourokuje napade gladi, nagle promene raspoloženja i iscrpljenost.

