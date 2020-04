Lek protiv malarije ipak ne pomaže u lečenju korone?

Hidroksihlorokvin, lek protiv malarije, za koji je nedavno američki predsednik Donald Tramp rekao da bi u kombinaciji sa još jednim lekom mogao da bude efikasan u borbi protiv virusa korona, izgleda ne pomaže pacijentima da se oslobode tog patogena, pokazali su rezultati jedne studije sprovedene u Kini.

Lek nije pomogao pacijentima da se lakše izleče od virusa Kovid-19, u odnosu na obolele koji ga nisu koristili i koji su bili podvrgnuti standardnoj nezi, prenosi CDM.

Kako je pokazala studija sprovedena nad 150 hospitalizovanih pacijenata u 16 centara u Kini, verovatnije je da će hidroksihlorokvin izazvati neželjene efekte.

Rezultati ovog istraživanja su objavljeni juče. Kako prenose mediji, lek je pomogao u ublažavanju nekih kliničkih simptoma Kovid-19.

„Tokom testiranja novih lekova, tražimo signale koji pokazuju da bi oni mogli biti efikasni pre nego što pređemo na veće studije”, rekao je Alen Čeng, profesor epidemiologije na Univerzitetu Monaš u Melburnu.

„Ova studija nije pokazala takve signale, tako da verovatno da neć́e imati kliničku korist“, dodao je.

