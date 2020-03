Tramp aktivira Zakon o odbrambenoj proizvodnji

VAŠINGTON – Američki predsednik Donald Tramp danas je najavio aktiviranje Zakona o odbrambenoj proizvodnji zbog potrebe za većom proizvodnjom nedostajuće medicinske opreme neophodne za borbu protiv pandemije korona virusa.

On je naveo da bi to trebalo da doprinese ubrzanoj proizvodnji maski, respiratora, „ventilatora“ i druge neophodne opreme.

„Porazićemo ovog nevidljivog neprijatelja“, rekao je američki predsednik navodeći da je zbog tekuće zdravstvene krize praktično postao – „ratni predsednik SAD“.

On je rekao da će zakon o odbrambenoj proizvonji uvesti ako to bude neophodno.

Tramp je najavio da će aktivirati još jedan zakon koji će omogućiti američkim državnim organima da vrate emigrante koji pokušavaju da uđu u Ameriku ilegalno preko južnih granica.

„Granica neće biti zatvorena“, rekao je šef Bele kuće.

Tramp je najavio da će jedan vojni brod-bolnica biti poslat u Njujork koji je teško pogođen epidemijom, dok će drugi biti upućen na Zapadnu obalu SAD.

Predsednik SAD se branio što je korona virus nazvao „kineskim virusom“ uz obrazloženje da nije reč o uvredi na etničkoj osnovi.

„To uopšte nije rasistički. Virus jeste došao iz Kine“, rekao je Tramp.

Američki potpredsednik Majk Pens koji upravlja radom kriznog štaba apelovao je na Amerikance da zanemare „izborne operacije“ i da puste da se bolnice posvete lečenju sve većeg broja obolelih od Covid-19.

Članica kriznog štaba Debora Birks apelovala je na mlade Amerikance da se pridržavaju mera koje je propisala vlada.

Smatra se da su mlađi ljudi sa blagim ili nikakvim simptomima oboljenja ključni za prenos virusne zaraze.

U SAD trenutno ima više od 7.000 obolelih i preko 100 umrlih.

(Tanjug)