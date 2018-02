Razrešen mit o 8 čaša dnevno: koliko vode zaista treba piti?

Važnost vode za zdravlje i normalno funkciosisanje organizma dobro nam je poznata, ali neretko se vodi polemika o tome da li pravilo o osam preporučenih čaša vode dnevno važi za sve.

Naučnici su utvrdili da je ‘osluškivanje’ vlastitog organizma najbolji način da se utvrdi kada nam je dosta vode. To zvuči dosta neodređeno, ali naučnici sa australijskog Univerziteta Monash utvrdili su da je ljudima, u trenutku kad je organizmu dosta tekućine imaju problema sa gutanjem vode. Dakle, ‘osluškujte’ vlastito grlo.

– Potrebno je da radite onako vam vaš organizam nalaže – pijte vodu kad ste žedni, a ne po utvrđenom rasporedu – rekao je Majkl Farel, glavni autor studije objavljene u časopisu „Proceedings of the National Academy of Sciences“.

U istraživanju Farela i njegovih kolega učestvovalo je 20 ispitanika, od kojih je zahtevano da piju vodu u dve situacije – nakon naponog treninga, kad su bili žedni i posle toga, kada su vodu morali piti ‘na silu’. U drugom slučaju ispitanici su morali da ulože triput više napora da popiju zadatu količinu vode. To je bio jasan znak da telo reguliše preteranu konsumaciju na način da je fizički otežava. U tom slučaju, objašnjava Farel. refleks gutanja postaje sputan nakon što je popijena dovoljna količina vode.

Što se mita o osam čaša vode na dan tiče, važno je ostati hidriran, ali pritom treba slušati sopstveno telo.