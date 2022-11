Video zbog kojeg ćete ODMAH prestati da grickate nokte

Grickanje noktiju je navika koja je izuzetno loša, bilo da je zdravlje ili estetika u pitanju.

Korisnik TikToka predstavio je nokte pod mikroskopom, što bi vas definitivno trebalo navesti da se odreknete ove jako ružne navike.

Ovim videom pokazano je, ali i dokazano da se ispod naših noktiju kriju veoma prljave stvari koje ne možemo videti golim okom, uključujući prašinu, nečistoće i bakterije.

S obzirom na brojne mikroorganizme koji se nalaze ispod noktiju, loše bakterije se mogu naći unutar vaših usta, što može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Ne samo da se usna šupljina može inficirati, već bakterijama sa zuba možete inficirati i nokte, kao i delove prstiju oko nokta. Sve ovo može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema jer mogu dovesti do teških gnojnih infekcija.

Nadamo se da ćete nakon ovoga dobro razmisliti pre nego što ponovo stavite prste u usta.

