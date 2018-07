Presudni uzroci ženskog steriliteta

Sterilitet je sve prisutniji među mladima iz mnogo razloga. Lekarska definicija steriliteta: “Sterilitet ili neplodnost je medicinsko stanje kod jednog ili kod oba partnera zbog kojeg par koji želi potomstvo nije uspeo da prirodnim putem ostvari začeće tokom perioda od 1 do 2 godine.“

Na osnovu navedene definicije i iskustava lekara-ginekologa ne treba imati zabrinutost ako žena ne ostaje trudna posle „čak“ tri do šest meseci.

Nekada se verovalo da je sterilitet problem žena i žene su bivale „stavljane na stub srama“ zbog neplodnosti a u nekim sredinama i nekim glavama se i danas smatra da je tako. Međutim, savremena istraživanja i statistika su neumoljivi tako da se zna da je procenat steriliteta muškaraca i žena skoro identičan – oko 30%-40%, a da se za tridesetak posto slučajeva ne zna uzrok ili je više „sitnih“ uzroka „ravnomerno“ raspoređeno na oba partnera.

Izgleda da je sterilitet parova bolest modernog društva i nastaje zbog izloženosti stresu, lošim životnim navikama, ali i činjenice da se parovi sve češće u kasnijim godinama odlučuju za potomstvo.

Sam postupak začeća je proces koji kod žena može biti poremećen-otežan jednim ili više faktora.

Da bi se desila trudnoća, mora da postoji „pravi“ put za to i podrazumeva se da jedan od dva jajnika osobađa zrelo jaje, pri čemu sperma, plivajući kroz grlić materice i kroz jajovode, dostigne do jajeta za oplodnju. Posle toga oplođena jajna ćelija putuje niz jajovod do materice, pri čemu oplođena jajna ćelija nastavlja da raste u materici.

Faktori neplodnosti

Kod žena, nekoliko faktora može poremetiti navedeni proces u bilo kom koraku.

1) Problem ovulacije javlja se kod relativno velikog broja žena. Neki od mogućih faktora koji utiču na ovulaciju su:

sindrom policističnih jajnika (PCOS) – nastaje kada složene promene koje se dešavaju u organizmu dovode do hormonskog disbalansa, što utiče na ovulaciju. Ovaj sindrom je povezan sa: rezistencijom na insulin i gojaznošću, abnormalnim rastom dlačica na licu ili telu i aknama.

disfunkcija hipotalamusa – utiče na dva hormona bitna za ovulaciju, hormon za stimulaciju folikula (FSH) i luteinizirajući hormon (LH)

2) Oštećenje jajvoda (neprolaznost jajovoda) – često stvara probleme ženama da ostanu u drugom stanju pri čemu se glavni uzrok nalazi u oštećenjima jajovoda ili njihovoj potpunoj blokadi. Do svega ovoga može doći usled:

zapaljenja male karlice, infekcija materice i jajovoda zbog prenosnih infekcija

operacija stomaka ili karlice kao i vanmaterične trudnoća

raka grlića materice (jedan od najvećih problema žena širom sveta)

2) Endometrioza – javlja se kada tkivo, koje normalno raste u materici, raste na nepredviđenim mestima stvarajući priraslice (na crevima, jajovodima, jajnicima) pod uticajem hormona, pri čemu dolazi do iritacije i krvarenja, a sve to utiče na neplodnost.

4) Promene na materici ili grliću materice – kao uzroci neplodnost mogu nastati zbog više faktora:

benigni polipi ili tumori – smanjuju plodnost blokiranjem jajovoda

izazivanje endometrioze ili upale materice

urođene deformacije na materici u smisli drugačijeg oblika i veličine materice

suženje ili oštećenje grlića materice

kvalitet sluzi koji grlić materice proizvodi ponekad nije dobrog tipa tako da onemogućava da sperma putuje kroz grlić materice u matericu

5) Neobjašnjiva neplodnost – u nekim slučajevima uzrok neplodnosti parova nikada se ne pronađe. Moguće je da kombinacija nekoliko „manjih“ faktora oba partnera dovodi do neplodnosti

Napomena

Sterilitet ili neplodnost bilo žene bilo muškarca ili oboje zajedno ne treba shvatati tragično zato što se savremenim lečenjem i terapijama najčešće jednostavno „leči“, a kada to ne pomaže, postoji i niz komplikovanih, ali uspešnih metoda.