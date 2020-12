Upozorenje: 7 znakova da vam nedostaje cinka

Potrebno je samo osam miligrama cinka dnevno ali baš zato čak i blagi nedostatka cinka utiče na naš organizam

Svi znamo za cink, ali da li znate li šta on sve radi za vaše zdravlje? Prema najnovijim studijama u u oblasti prehrambene nauke i bezbednosti hrane, to je jedan od najvažnijih minerala za ishranu i pravilan način života ljudi.

Cink se često zanemaruje jer nalazi u zaista malim količinama u našim telima. Potrebno vam je samo osam miligrama cinka dnevno, iako on utiče toliko procesa u vašem telu. Ali baš zato što nam treba tako malo, čak ni blagi nedostatka cinka da utiče na vas. Ovo su simptomi koji vam govore da treba da povećate unos cinka.

Vaš stomak je stalno pod stresom

Cink „radi“ sa proteinima u svakom organu i pomaže skoro 100 različitih enzima različitih procesa, od kojih je jedan varenje. Cink deluje kao ko-faktor u velikom broju gastrointestinalnih aktivnosti, što znači da vaše telo ne može variti hranu i apsorbovati hranljive materije bez njega. Često simptome kao što su mučnina, povraćanje ili dijareja tumače isključivo kao netoleranciju glutena, Umesto toga, možda je problem nedostatak cinka u vašoj ishrani. Razmislite o dodavanju hrane bogate cinkom, poput morskih plodova ili jogurta.

Osetljiviji ste na bol

Ako vas mišići bole nekoliko dana nakon treninga ili imate modrice koji se zadržavaju duže dana, obratite pažnju. Nedostatak cinka usporava zarastanje rana. Saniranje bola je individualno, i ne postoji čvrsto pravilo o vremenu za oporavak. Međutim, ako jako sporo vidite promene koje vaše telo odbija, nedostatak cinka može biti krivac.

Vaše čulo mirisa i ukusa se gubi

Ovaj simptom se postepeno ispoljava i može biti suptilan, tako da je najbolji način da se uoči uzimanje hrane u obzir. To ima veze sa percepcijom ukusa, što može biti vezano za to kako inače osećate ukus hrane. Pošto se većina receptora za ukuse nalazi u vašoj nosnoj šupljini, ova dva čula su neraskidivo povezana. Cink je presudan za potpunu funkcionalnu percepciju ukusa, tako da ako počnete da shvatate da ne osećate ukus ili miris hrane, kao što ste inače navikli, to može biti zato što imate nizak nivo cinka u organizmu.

Često ste prehlađeni/bolesni

Kada ne dobijate dovoljnu količinu cinka, možete doživeti poremećaj imunog odgovora kao znak da vaš imuni sistem ne funkcioniše pravilno. Pratite svoje simptome i posetite doktora ako se osećate loše, a da biste nadoknadili količinu cinka koja vam nedostaje, preporuka lekara je upravo Lipozomalni cink sa vitaminom C, koji samo u 1 kapsuli obezbeđuje preporučene dnevne potrebe za cinkom i vitaminom C.

Vašim očima treba dosta vremena da se priviknu na tamu

Znate kako kada uđete u bioskop, vašim očima treba malo da se naviknu na mrak? Ta pojava se zove adaptacija na mrak, a nedostatak cinka može da je spreči, pošto je cink potreban za proizvodnju vitamina A, koji je ključan za zdravlje oka.

Imate problema sa držanjem pažnje

Nisu utvrđeni nikakvi specifični mehanizmi za nizak nivo cinka koji uzrokuje negativnu pažnju – ali postoji korelacija. Literatura pokazuje da cink utiče na to koliko dugo možete da sedite i koncentrišete se na nešto. U nekim studijama, kada su osobe sa nedostatkom cinka uzimale suplemente cinka, videle su se promene u ponašanju.

Vaš metabolizam je usporen

Cink predstavlja vitalan deo održavanja vašeg metabolizma. Cink pomaže u metabolizaciji proteina, ugljenih hidrata i masti. Kada nemate dovoljno cinka u organizmu, možete imati smanjenu energiju, biti sporiji i trebaće vam duže vreme da izgubite težinu. Da biste to sprečili, jedite više hrane bogate cinkom, poput mahunarki, oraha i semenja.

