Razbudite se orgazmom: 5 razloga za jutarnji seks

Kada je seks u pitanju, muškarci retko postavljaju pitanje u koje doba dana ili noći će voditi ljubav sa svojom voljenom osobom. Ali kada dođe veče, posle svih obaveza koje ste imali tokom dana, mnogima je seks zadnja stvar o kojoj razmišljaju dok jedino žele da se bace u krevet i spavaju.

Zato svi oni koji žele da češće vode ljubav, trebalo bi da razmisle o vreloj akciji odmah posle buđenja. Postoji nekoliko razloga zbog čega je dobro imati jutarnji seks.

1. Nema boljeg načina da započnete dan

Jutarnja kafa je lepa stvar, ali da li ima nešto lepše od orgazma? Ako se po jutru dan poznaje, buđenje uz seks garantuje super uspešna 24 sata. Istraživanja su potvrdila da jutarnji seks može da pomogne da čitav dan budete puni energije i zadovoljni. Uživanje će podstaći ispuštanje oksitocina, hormona sreće, koji će još učiniti i da se osećate bliskije sa svojim dragim.

2. Dobar izgovor da ostanete malo duže u krevetu

Još uvek ste pospani i niste spremni da prekinete onaj sočni san sa „Megan Fox“, zato dozvolite sebi još malo uživanja. PS: Položaj kašike je idealan s obzirom da ne zahteva previše pokreta, a i rešava problem jutarnjeg zadaha.

3. Nećete imati grižu savesti jer ste uveče preumorni za seks

Za sve one koji su u dugoj vezi, bez obzira koliko je seks dobar, strast nekako spadne na niske stupnjeve vaše liste prioriteta. To je razumljivo s obzirom na haotični način života koji vodimo, i potpuno je jasno da ponekad jednostavno želite da se ušuškate pored TV sa čašom vina u ruci, umesto da izvodite vratolomije. Ok, odmorite se uveče, pa budite orni ujutru!

4. Bićete zdraviji

Sudeći prema istraživanjima jutarnji seks popravlja vaš imuni sistem, jer podstiče proizvodnju antitela koja štite od infekcija. A svakako je bolje od šumeće tablete.

5. Izdržaćete duže

Pored toga što ste ujutru najodmorniji i najsnažniji, nivo testosterona je takođe najviši. Ne samo da ćete biti prilični uzbuđeni kada se probudite, već ćete imati dosta snage i uspećete da obradujete vašu lepšu polovinu sa dugotrajnim jutarnjim seksom.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.