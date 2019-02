San snova: skijanje u Italiji (foto)

Skijalište Alta Bađa ima ukupno 130 km staza, a sve su u potpunosti povezane. Ukoliko kupite superski ski-pas, možete uživati u 1.220 km staza koje pripadaju području Dolomiti Superski i u preko 500 km staza Sela Ronde. Ovde zaista svako može pronaći odgovarajuću stazu i svako može u potpunosti da uživa u čarima zimskih sportova. Početnici i oni koji ne žele da rizikuju mogu skijati na dugim osunčanim stazama plave kategorije.

Drugi opet mogu uživati u spustu na izazovnim crvenim stazama, dok oni koji se ne boje izazova mogu probati crnu stazu Gran Risa, koja ide od vrha na visini od 2.007 metara do mesta La Vila na 1.433 metra nadmorske visine, gde se održava Svetski kup u veleslalomu za muškarce. Takođe, možete probati takmičarsku stazu Saslong u komšijskoj Val Gardeni. Oni koji uživaju u ekstremnim sportovima mogu se helikopterom prevesti do nekog od vrhova, a najpopularniji je spust s vrha Sele prema Colfoscu.

Val di Fasa ski-centar zajedno sa ski-centrom Kareza raspolaže sa ukupno 120 km staza i 52 ski-lifta, što ih čini jednim od većih skijališta regije Dolomiti Superski. Sve staze su odlično uređene, a turisti mogu da uživaju u noćnom životu, što ovaj centar čini veoma popularnim.

Kortina D’Ampeco je mondensko zimovalište, za koje važi parola „videti i biti viđen“. Ski-centar se nalazi na 1.220 metara nadmorske visine, odakle kreću žičare koje voze do skijališta, a najveći vrh je na 2.932 metra nadmorske visine. Na stotinak skijaških staza 45 km staza je plave boje, 85 km je crvene boje, a 10 km staza je crne boje; takođe, postoji 75 km staza za skijaško trčanje, a sve ih povezuje 51 žičara. Nakon dana provedenog na snegu, možete se opustiti u bazenima ili vreme provesti na sportskim terenima baveći se nekom sportskom aktivnošću, gde možete klizati ili igrati tenis, a možete izaći i do nekog restorana ili diskoteke.

Pjankavalo je poznato vikend izletište Italijana. Turistima iz raznih zemalja je zanimljivo zbog toga što odatle mogu brzo da stignu do Venecije i tako svoj zimski odmor upotpune posetom ovom lepom gradu. Do Venecije se iz ovog ski-centra stiže za nešto manje od sat vremena voženje. U blizini Pjankavala su i gradići Avijano i Porderon, gde možete otići na večernju zabavu, jer u samom ski-centru ovaj vid zabave i nije naročito razvijen.

Pjankavalo se nalazi na južnom delu italijanskih Alpa u provinciji Friuli Venecija Đulija, u blizini granice sa Slovenijom. Ski-staze ovog zimskog centra su na visinama od 1.300 metara do 1.850 metara. Postoji 27 skijaških staza, a većina ih spada u srednje i teške staze. Najduža staza dugačka je 3,5 km. Sve staze povezuje 17 žičara, a najmlađi mogu da se do staza voze pokretnim trakama. Najteža staza je Sauk Budoija. Pored staza za alpsko skijanje, ovaj zimski centar je poznat i po stazama za nordijsko skijanje – ima 26 km odličnih staza, od koji su najduže Ronkjade (10 km) i Fađi (6 km). Ovde se nalazi i snežni park „Kolato fan“, gde postoji posebno uređen deo za snoubordere, a postoje i staze i snežne atrakcije za decu, a ako tako više volite, možete se sankati na gumama.

Italijanska skijališta se većinom nalaze na nadmorskim visinama od 2.300 do 2.800 metara, što je odličan preduslov da skijaška sezona traje od decembra do aprila. Uz to većina staza je pokrivena snežnim topovima, pa ni nedostatak snega ne može da ugrozi skijašku sezonu. Smeštajni kapaciteti u ponudi kreću se od nižih kategorija do onih ekskluzivnih, s kvalitetnom uslugom i sadržajima. Većina apartmana je izgrađena u seoskom stilu, a sami Italijani su veoma dobri i predusretljivi domaćini.

