Stručnjaci kažu da žene nakon 40. godine ne bi trebalo da nose ovu odeću (foto)

Modna pravila tu su kako bi se kršila, naročito kada je u pitanju neki zastareli kodeks oblačenja koji je odavno trebalo da bude prilagođen novim vremenima. To se posebno odnosi na pravila vezana uz dobnu granicu za nošenje pojedinih odevnih komada. Tako se na jednom poznatom internet forumu povela rasprava o tome koja je letnja odeća neprikladna za žene starije od 40 godina, prenosi Zadovoljna.hr.

Evo koja 3 komada odeće stručnjaci smatraju neprimerenima za žene preko 40. godine.

She's still got it! Sharon Stone, 58, sizzles in printed bikini and tiny red shorts https://t.co/D2TX9Xxh91 pic.twitter.com/cxJAaB8rtN

— Daily Express (@Daily_Express) October 20, 2016