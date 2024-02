IQ test: Samo jedna vrata su najbezbednija za izlaz, imate 15 sekundi da otkrijete koja

Ako želite da testirate svoju inteligenciju i veštine posmatranja, onda je test inteligencije pravi način. Umesto redovnog pismenog testa, možete pokušati da rešite probleme zasnovane na slikama. Ova zagonetka traži da pokušate da identifikujete sa kojih vrata na slici čovek može bezbedno da pobegne. Samo ljudi sa visokim koeficijentom inteligencije mogu uočiti najsigurnija izlazna vrata za 15 sekundi.

Da biste rešili ove vrste testova u predviđenom vremenu, potrebno je razmišljati kreativno, a ne matematički. Definitivno ćete se osećati ispunjeno ako ste shvatili odgovor za nekoliko sekundi.

Ovaj IQ test je zabavan način da testirate svoj nivo inteligencije na osnovu odluka koje donosite dok rešavate dati problem. Ove vrste mozgalica zahtevaju od vas da pažljivo analizirate problem i koristite logičko i analitičko rezonovanje da biste došli do rešenja. Pošto rešenje neće biti odmah pred vama, pomoći će vam ako koristite kreativno razmišljanje da do njega dođete. Pošto odgovor neće biti tačno pred vama, takođe bi pomoglo da kreativno razmišljate da biste došli do rešenja.

Ova mozgalica objašnjava da je Atlas zarobljen u potkrovlju stare i oronule kuće i da postoje troja vrata na koja može da pobegne. Nažalost, svaka od njih kriju različite opasnosti. Prozori i pod iza prvih vrata su napravljeni od lupe i sunčeva svetlost će ga spaliti ako uđe. Druga vrata kriju prostoriju punu otrovnog gasa, a iza trećih je gladni lav koji će izujedati Atlasa prvom prilikom.

Zagonetka izaziva gledaoce da uoče najbezbednija izlazna vrata za Atlas. Od vas se zahteva da veoma pažljivo pogledate sliku pre nego što odgovorite i kao napomena, odgovor je dat odmah ispod pitanja, pa se uverite da ne skrolujete predaleko i varate!

Ako se sećate, svaka vrata predstavljaju pretnju za Atlas, ali postoje neka koja su bolja od ostalih. Jeste li shvatili koja? Ako ne, idemo ponovo kroz sobe:

Vrata 1: Prozori i pod iza prvih vrata su svi napravljeni od lupe i sunčeva svetlost će ga najverovatnije spaliti ako uđe.

Vrata 2: Druga vrata kriju prostoriju punu otrovnog gasa koji će ga otrovati ili ubiti.

Vrata 3: Gladan lav je iza trećih vrata i čeka da pojede onoga ko uđe.

Jeste li već shvatili? Bez brige ako niste, jer sada delimo odgovor.

Odgovor na ovu zagonetku je da su prva vrata najsigurniji izlaz i na sreću, postoji način da Atlas prođe ovim putem bez smrti. Sve što treba da uradi je da sačeka noć, jer na taj način ekstremna sunčeva svetlost više neće predstavljati pretnju i može bezbedno da izađe.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.