„Iz prve ubacio u petu, a ja ni zagrejana nisam“, žene opisale najgora iskustva u seksu

– Užasno mi je dok frajeri misle da je seksi dok te lupaju po guzi. Ne bi bilo ništa loše u tome da me malo pljesnu, alli dok me snažno opali, najradije bih mu vratila šamarčinom. Ne želim se tući, već seksati, nismo sve mi ispale iz 50 nijansi sive, rekla je jedna od anonimnih žena dok su pričale što im baš ne odgovara u seksu.

Evo što su druge žene ispričale:

– Začinjavanje seksa ne mora biti loša stvar, ali bi bilo poželjno da pre popričamo o tome. Ne – ne želim kockice leda po svom telu dok je u stanu jedva 20 stepeni!

– Užasno mi je dok muškarac stane s onim što radi par sekundi pre nego osjetim da ću doživjeti orgazam (a to i glasno dam do znanja). Mi nismo vi, odgađanje ne znači da ćemo moći opet za par sekundi, to može značiti i da orgazma više neće biti, posebno ako krenem da razišljam o tome.

– Imala sam jednog partnera koji je pokušavao svugde da gurne prste, ali ne na seksi način, već kao da svira neki instrument. Od guze pa do vagine i usta – nimalo seksi, a ni higijenski!

– Dok muškarac insistira na pozi 69 te se postavi na vrh – tako da se doslovno gušiš ispod njega.

– Želja muškarca da ejakulira partnerki po licu, kosi, očima – užasno je odbojna. Imala sam jednog takvog koji me gledao u čudu kako postoji žena koja to ne voli, a isto su mi potvrdile brojne prijateljice.

– Bio je jedan tip koji mi se zaista sviđao, ali nešto u seksu nije valjalo. Prvo bi se ljubili i sve bi bilo savršeno, ali to je bilo to od predigre. Dva puta bi mi prešao rukom po leđima, stražnjici ili grudima i tada bi odmah prešao na seks. Iz prve brzine je ubacivao u petu, nikad se nisam stigla zagrejati. Pokušala sam mu reći nešto u tom smeru – da me više dodiruje s prstima, ljubi po vratu, grudima – ali ništa. Naprosto nije shvatao.

– Stalno mi je postavljao pitanje „sviđa li ti se to?“. O.K. da je to pitao povremeno, ali svaki put kad bi nešto napravio, praktički pomaknuo ruku, izluđivao me s tim pitanjem. Ne samo da je kvario atmosferu, već me totalno hladio jer je delovao nesigurno s time.

– Navaljivanje na seks ujutro dok se još nisam probudila najgluplja je stvar koju partner može napraviti. Hajde da se bar potrudi oko zagrejavanja dok se ne razbudim nekom masažom ili maženjem, ali sve ostalo deluje vrlo egoistično.

– Isprobavanje poza koje su verovatno videli u pornićima je apsurdno i naporno. Jedan moj partner je očigledno mislio kako su standardne poze predosadne, a ja ne samo da ne bih baš uživala, već sam imala osećaj da sam na času najnapornijeg fitnessa na svetu.

– Ne postoji ništa iritantnije od muškarca koji brine samo za svoj užitak, misleći da je pritom velik ljubavnik. On je završio i to je to, nema veze što nije čuo/video/osetio da sam doživela orgazam. To sam dopustila dva puta – prvi puta jer se svakom može dogoditi, a drugi put da se uverim – i nikad više s istim partnerom.

– Neverovatno mi je kako neki muškarci misle kako čim požele mogu očekivati da im pružim oralni seks. Naprosto se postave svojim međunožjem ispred ženske glave. Obično su ti isti koji oralni seks pružaju ženi jednom do dva puta godišnje, piše Metro, prenosi 24sata.hr.

