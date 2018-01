Koja kraljica: Napravila mužu smicalicu koju je otkrio PET GODINA posle njene smrti (video)

Pedre Fiton preminula je od raka 2013, a pet godina nakon toga, otkrivena je njena poslednja smicalica. Jedan od poslednjih zahteva ove 69-godišnjakinje bio je da njen suprug Nigel Fiton redovno zaliva biljku u njihovom domu u Južnoafričkoj Republici, prenose mediji u regionu.

Before my mum passed away, she gave my dad strict instructions to water the plants in the bathroom. He's been religiously watering them & keeping them alive. They look so amazing he decided to take them to his new home, only to discover they are plastic! Can hear my mum chuckling pic.twitter.com/N87giD5zKT

Nigel se o biljci brinuo pet godina, sve dok se nije odlučio da se preseli. Tek tada je shvatio zašto je biljka još toliko zelena – bila je plastična.

@dannywallace my dad has loved this story being on here so much, he's reenacted watering the ferns 😂😂😂 pic.twitter.com/1NJpoYbpY8

Priču je na Tviteru podelila je Antonija Nikol, vatrogasac iz Londona i ćerka preminule žene koja je mužu uspela da smesti šalu i „iz groba“.

Have just received the most stunning bouquet of beautiful flowers and a REAL fern from @BloomandWild & @oskarpearson

The card reads "We enjoyed your mother's sense of humour and your story so much. Please enjoy these with our complements"

Thank you so much ♥ ♥ @dannywallace pic.twitter.com/PfGuPPIIIA

— Antonia Nicol (@Flaminhaystack) January 19, 2018