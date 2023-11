Obavezno izbegavajte ove teme u razgovoru sa svekrvom, sevaće varnice, tvrde psiholozi

Uvek trebate da imate na umu da se radi o dve žene koje, svaka na svoj način, vole istog muškarca.

Prema mišljenju psihologa, neke majke teško prihvataju da je njihov sin, pogotovo ako je jedinac, odrastao čovek i da mu više nije potrebna na način na koji mu je bila potrebna ranije. U osnovi svega leži strah majke da će njen odnos sa sinom biti poremećen i da će ga izgubiti.

Osim toga, postoji generacijski jaz između svekrve i snaje, a ne pomaže ni to što su ponekad obe deo istog domaćinstva. Tada često dolazi do borbe za dominacijom, a ako muž ili sin ne žele da stane na stranu supruge, može doći do bračnih problema, pa čak i razvoda.

Prema mišljenju psihologa, onaj koji bi u ovoj situaciji generalno morao da zauzme čvrst i jasan stav je sin, odnosno suprug. Da bi svađe prestale, on treba da lojalno stane uz suprugu jer ako okleva, majka bi mogla da se oseti osnaženom, a žena da ostane bez neophodne podrške.

Međutim, bez obzira na to što je njegova uloga presudna, vi možete mnogo da učinite da ne narušite odnos sa svekrvom – posebno na početku, dok ste još u fazi upoznavanje. Tako psiholozi savetuju koje teme treba izbegavati u razgovoru sa njom jer bi mogle da izazovu nepotrebne sukobe:

Politika i religija

Ako već znate da vi i vaša svekrva imate različita uverenja, zaista nije pametno kopati previše po ovim temama. Takođe, ako još uvek niste sigurni koji su njeni politički stavovi, nemojte ni počinjati da razgovarate o delikatnim stvarima, bar dok prvo ne pitate svog partnera o tome. Ljudi mogu da shvate takve teme veoma lično i bolje je ostaviti ih za vreme kada ćete se bolje poznavati.

Finansijska pitanja

Razgovor o tome koliko neko zarađuje ili izražavanje nezadovoljstva primanjima vašeg muža definitivno neće ostaviti dobar utisak na vašu svekrvu. Takođe, ako počnete sa temom nasleđa ili dugova, to se najverovatnije neće dobro završiti. Budite diskretni i prvo razgovarajte o svemu sa svojim partnerom.

Stvari koje ne volite

Bilo da vas svekrva pita za mišljenje o knjizi ili osobi koja vam se ne sviđa, pokušajte da ostanete pozitivni. Ako neko započne razgovor o nečemu što vam se ne sviđa, promenite temu. Naravno, sasvim je u redu iskreno priznati da vam to nije omiljena stvar ili reći da imate drugačije mišljenje. Ali ključ je ostati ljubazan i ne uvrediti. Možete da preusmerite razgovor tako što ćete postaviti pitanje njoj: „Ta knjiga mi nije omiljena, ali sam videla da su kritike dobre. Koja je vaša omiljena knjiga?“

Kritikovanje partnera

Naravno, niko nije savršen i partner vas ponekad naljuti, ali vaša svekrva nije pravi sagovornik za ovu temu. S druge strane, ako želite da izgradite dobar odnos sa svojom svekrvom, pohvalite način na koji je vaspitala sina. Naglasite koje njegove osobine volite. Dajte joj do znanja koliko ga volite i kakva je divna osoba. Ovo je muzika za uši svake majke.

Bivši partneri

Kao što bivši partneri nisu omiljena tema vašeg muža, neće biti ni njegove majke. Bez obzira na to u kakvoj ste vezi bili i da li pominjete bivšeg da biste ga uporedili sa sadašnjim u njegovu korist, ova tema nije najpametnije odabrana. Ostavite svoju istoriju tamo gde joj je mesto – u prošlosti, jer ako prečesto pominjete bivšeg, ovo bi moglo da ostavi pogrešan utisak. Ne zaboravite, vašu svekrvu ne zanimaju vaši bivši partneri. U njenim očima i onako nijedan muškarac ne može da parira njenom sinu.

(Espreso/najzena)

