Znate li šta je Mandela efekat? (video, foto)

#Repost @blacklivematterbr ・・・ Nelson Mandela (1918-2013) Rolihiahia (Nelson) Dalibhunga Mandela foi o principal líder sul-africano, e o primeiro presidente negro do país, homenageado com um Prêmio Nobel da Paz de 1993, entre outros motivos, pela sua luta contra a discriminação racial. Nasceu uma uma família tribal nobre, mas recusou-se a assumir a chefia da tribo, optando por estudar na capital, Joanesburgo e dar seguimento em sua carreira política. Em 1944, junto com Walter Sisulo e Oliver Tambo, fundou a Liga Jovem do Congresso Nacional Africano (CNA), que se tornou o principal instrumento de representação política dos negros. Na faculdade, começou a sua militância antiapartheid, que na época separava os brancos dos negros do país, colocando o segundo grupo em situação de inferioridade social, cívica, política. Com 26 anos ajudou a fundar a Liga Jovem do Congresso Nacional Africano (CNA), que se tornou o principal instrumento de representação política dos negros sul-africanos. Foi preso por 26 anos pelos seus ideais e quatro anos após ser libertado conseguiu eleger-se presidente do país. Morreu aos 95 anos de causas respiratória, como símbolo máximo de luta sul-africana pela união e a paz. Sua história é contada em livros e vários filmes, e jamais será esquecida por tão grande importância em escala mundial. Fonte: www.ebiografia.com #mandela #nelsonmandela #mandelavive #blacklivesmatter #pretosnotopo