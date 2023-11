Datum rođenja otkriva šta ste bili u prošlom životu: Zbog toga biće sve mnogo jasnije

Datum rođenja može mnogo toga da otkrije o vašoj ličnosti i vama. Pogledajte jedno zanimljivo tumačenje i saznajte šta ste bili u prethodnom životu.

1. Od 14. do 28. jula, od 23. do 27. septembra, od 3. do 17. oktobra

U prethodnom životu bili ste vođe i oni od kojih drugi samo mogu nešto da nauče. Niste društvena osoba, ali ste drugima pomagali u nevolji. U životu znate šta želite i kako sebi da pomognete.

2. Od 22. do 31. januara, od 8. do 22. septembra

Umetnik u prošlom životu, neko ko ima bujnu maštu i mnogo ljubavnika. Uvek ste bili u centru pažnje i svi su želeli da sa vama razgovaraju i imaju komunikaciju. Osetljivi ste, ali ne pokazujete svoja osećanja tek tako.

3. Od 29. jula do 11. avgusta, od 30. oktobra do 7. novembra

Branili ste sve druge od nepravde, odnosno zalagali ste se za pravdu. Takođe, bili ste dobar govornik i pisac. Vi ste direktna osoba, ona koja govori sve što misli, volite da pomažete drugima i borite se protiv nasilja.

4. Od 8. do 21. januara, od 1. do 11. februara

Bili ste razbojnik, a u prethodnom životu pripadali ste siromašnoj porodici. Oprezni ste tokom života, ali ste i idealista. Otvarate srce samo onima koji su to i zaslužili, ali pazite da vas ne prevare.

5. Od 1. do 10. marta i od 27. novembra do 18. decembra

U prošlom životu ste bili car. Izuzetno ambiciozni, sposobni i inteligentni. Vladali ste strogo i bili ste disciplinovani, a niko nije mogao da vam protivureči. U ovom životu ne volite kada vam drugi naređuju.

6. Od 12. do 29. februara, od 20. do 31. avgusta

Bili ste kralj u prethodom životu i niste voleli nasilje. Sve ste radili po taktici i niko nije uspevao da vas zaustavi. Često ste imali problema sa ljubomorom, odnosno drugi nisu mogli da vas podnesu.

7. Od 8. do 20. maja, od 12. do 19. avgusta

Bili ste nemilosrdni osvajač tokom prethodnog života. Posebno ste bili „zli“ prema neprijateljima i niko nije mogao da vas pobedi. I dalje imate tu crtu samoodbrane u ovom životu.

8. Od 1. do 9. maja, od 29. juna do 13. jula

Znali ste da je slava mač sa dve oštrice, a bili ste obrazovani i mudri. Takođe, strogi prema sebi ali i drugima i retko kada ste opraštali greške.

9. Od 11. do 31. marta, od 18. do 29. oktobra, od 19. do 31. decembra

Poznati ste kao odličan govornik, kao neko ko je imao fantastične veštine, ali i jednu slabost. Preterano romantični bez ideje kada je dosta.

10. Od 28. maja do 18. juna, od 28. septembra do 2. oktobra

Avanturista koji je samo otkrivao nova mesta u životu. Ličnost koju je odlikovala bujna mašta i dobra sposobnost rasuđivanja. Danas ste takođe nezavisna osoba koja želi sve da zna i u sve da bude upućena.

11. Od 1. do 19. aprila, od 8. do 17. novembra

U prošlom životu bili ste buntovnik. U današnjem životu vi ste autoritet, osetljivi ste i mudri. Odlični ste psiholozi i znate da procenite šta vam drugi misle.

12. Od 1. do 7. januara, od 19. do 28. juna, od 1. do 7. septembra, od 18. do 26. novembra

U prethodnom životu bili ste intelektualac. Glavne osobine koje su vas odlikovale bile su poštenje i jasna vizija. Znali ste kada je dosta, ali i da drugima pokažete da ne mogu protiv vaše reči.

