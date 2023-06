Za ove ljude kraj juna će biti pravi pakao, budite na oprezu

Kada su u pitanju oni koji imaju ovaj podznak, njihovo polje braka je ugroženo zbog potrebe da se suoče sa svojim greškama u vezi neiskazivanja emocija

Tokom juna najburnije ljubavne situacije mogu da imaju svi oni koji su rođeni u znaku Vodolije ili imaju podznak/ Ascedent u znaku Vodolije. Takođe problematične ljubavne odnose mogu da imaju svi koji su rođeni u znaku Bika i u znaku Škorpije.

Vatrena Venera u Lavu u kombinaciji sa uticajem Marsa u Lavu veoma negativno utiče na Vodolije posebno što se sada vraćaju problemi od pre nekoliko godina. Najvažnije je zaobilaziti teme iz prošlosti, posebno ako je u pitanju mogućnost da se Vodolijama jave bivši partneri ili bivše ljubavi. U ovim trenucima tokom juna najbolje bi bilo da ne pokazuju potrebu za dominacijom ili potrebu da se rasprave određene stvari.

Kada su u pitanju oni koji imaju ovaj podznak, njihovo polje braka je ugroženo zbog potrebe da se suoče sa svojim greškama u vezi neiskazivanja emocija.

Što se tiče Škorpija i Bikova, njihove emocije su veoma neodređene i to veoma nervira partnera. To negativno utiče na partnerski odnos. Može vrlo lako doći do pucanja i najstabilnijih odnosa.

