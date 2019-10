Jedan znak imaće u narednom periodu NAJSTRASTVENIJU ljubav ikada

Na nebu je trenutno specifičan aspekt, a to je opozicija u kojoj učestvuju Uran u znaku Bika i Venera u znaku Škorpije. Ono što je posebno bitno jeste činjenica da Venera vlada Uranom i samim tim ova opozicija utiče na ljubav i na sve emotivne odnose.

Takođe, u znaku Škorpije nalazi se i Merkur, koji je deo ove opozicije. Merkur nam pokreće veoma oštre reči, pronicljivost koja nas dovodi do bolnih istina, potrebu da kopamo i tragamo za nekim dubljim emocijama i stvarima u kojima ništa ne znamo.

Kad se sve ovo uzme u obzir ovo je period kada treba dobro po razmisliti koje reči jedni drugima upućujemo posebno kada je u pitanju partnerski odnos. Detaljnu astro analizu ove opozicije za svaki znak donosi nam astrolog Nena Janković.

Najviše će ovo osetiti ljudi koji imaju nestabilne veze ili brakove unazad godinu dana. Da biste znali kako da spasite svoju vezu ili brak, ili kako da se odnosi te prema potencijalnim partnerima, morate da poštujete ono što donosi ova opozicija.

Kad su u pitanju Ovnovi, oni će pojačati svoju ljubomoru i tvrdoglavost i samim tim imati veoma neprijatne situacije u ljubavi. Bikovi će osetiti pojačanu strast i potrebu da vreme provode sa partnerom mnogo više samo što partner ima vremena za njih. Ovo je zanimljiv period kada su u pitanju slobodni Blizanci, jer će jedna strastvena priča da pređe u nešto ozbiljnije.

Kod Rakova je posebno važno da svoje emocije kontrolišu i ispolje do kraja jer na taj način pomažu i podržavaju partnerski odnos. Lavovi će imati priliku da uđu u nešto novo, ali moraju biti oprezni i ne dozvoliti sebi da se preterano i dramatično zaljube. Ovo svakako nije vreme gde se predajemo emotivno do kraja a to Lavovi imaju običaj da rade. Ova opozicija može prijati Devicama, jedino donosi zanimljivu energiju i potrebu da preispitaju svoj stav prema partneru. Ne treba da se hvataju na testove koje im partner svakodnevno pruža.

Za Vage je ovo izuzetno ranjiv period i kada je u ljubav u pitanju moraju da budu spremne na mogućnost da se povuku iz veze ili braka. Škorpije će u ovom periodu imati potrebu da prekidaju odnose koji su za njih toksični i savet bi bio da ne ulaze u ništa novo jer im može doneti samo emotivne probleme. Strelčevi su i dalje pod uticajem dobre energije Jupitera, ali imaće potrebu da malo više budu ljubomorni i možda naprave koju scenu u svom partneru.

Jarčevi su preokupirani poslovnom stranom i neće imati mnogo vremena da se zabave ljubavnim problemima. Moraju biti svesni da može doći do problema iz prošlosti upravo zbog Saturna u njihovom znaku. Vodolije će posebno osetiti ovaj uticaj jer je uran njihova vladajuća planeta pa će mnoge Vodolije doživeti razočarenja. I na kraju za Ribe je ovo period pročišćenja i emotivnog sazrevanja a za slobodne pripadnike ovog znaka ovo može biti početak neke lepe ljubavne priče.

