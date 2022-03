Muškarci lude za njima: 3 najpoželjnije žene Zodijaka

Ona će pretvoriti vaš život u najlepšu ljubavnu priču, oplemeniće vaš um, dušu i otvoriti nove poglede na život.

Astrolozi kazu da muškarci sa ovim ženama žive bajku.

Lav

Kao devojka i žena, ona će biti dragulj koji ćete rado pokazivati, ali i ljubomorno čuvati od očiju drugih jer njenom veličanstvu nema premca.

Obožavaćete je, osloniti se na nju, jer ona je ta koja nikada ne zaboravlja emocije i potrebe svog izabranika.

Ona je vaš životni saputnik, prijatelj, drug u ljubavi i nevolji, osoba bez koje nećete moći da zamislite ni jedan dan.

Shvatićete i sami da vas niko neće voleti iskrenije i realnije od nje, jer je njeno srce iskreno, nesebično i hrabro, a njen karakter, telo, izgled i glas biće vaša duhovna hrana i droga.

Od tebe će očekivati da budeš pošten i svoj, da je paziš i voliš, podjednako nesebičan i iskren jer samo ona to zaslužuje.

Ni u jednoj sferi života nećete imati toliko zadovoljstva kao u ljubavi prema njoj.

Ona je jedina osoba zbog koje slobodno napuštate sve što trenutno radite i s njom idete slepo u nepoznato.

Uz to ćete se nekoliko puta u životu preispitati da li to uopšte zaslužujete, a onda ne zaboravite da ovu dobrotu i lepotu još uvek treba da zaslužite i nagradite.

Strelac

U svačijoj životnoj priči postoje događaji koji se pamte ceo život, a dan kada prvi put poljubite ovu vatrenu kraljicu ledenog pogleda biće jedno od vaših najlepših uspomena.

Ako ste imali sreće da vas žena Strelac izabere i voli, na pola ste puta do raja. To će vam doneti toliko uzbuđenja i pozitivne energije, da će vam trebati tri života da sve to potrošite.

Ona će ispuniti vaš život srećom, ljubavlju i snagom, a njen pametan um i beskrajna kreativnost doneće potpuno novu svežinu u vaš život i zajednički rad.

Savršena kombinacija ljubavnice i prijatelja, ova divna i odana žena biće odličan uzor deci koja će voleti kao samog Boga.

Od muškarca traži naklonost, nežnost, posvećenost i poverenje, ali i spremnost da u svakom trenutku sa punim razumevanjem svog avanturističkog duha zaplovi u bajkovitu avanturu.

Zauvek će proterati negativne misli, pesimizam i dosadu iz vašeg života, a ohrabriće vas i beskrajno voleti.

Rak

Rak je jedinstveno i neponovljivo dobro biće, odano i privrženo, dama na primer. To će potpuno promeniti zakone fizike u vašem životu i okrenuće vam život naglavačke.

Ona je u stanju da svaki dom učini domom i pruži vam iskrenu toplinu u svakom aspektu života. U krevetu je istovremeno nežna, snažna, senzualna, nesalomiva i nepredvidiva. Svo zlato ovog sveta ne može kupiti njene poljupce.

Njena iskrena duša traži osobu koja zna da voli i koja će znati da razume njene tihe uzdahe. Čovek koji će je podržavati i boriti se sa njom u svim bitkama.

Zauzvrat će vam dati celo svoje biće, ići će sa vama kroz raj i pakao ako treba. Savršena supruga, brižna i dobra majka, pleni svojim urođenim šarmom koji nosi kao prava dama, prirodno i spontano. Vredna je i svestrana, želi muškarca koji će biti snažan i odlučan, ali i brižan i odgovoran.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.