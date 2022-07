Tradicionalna Ljubovijska regata 8. i 9. jula

LJUBOVIJA – Tradicionalna Ljubovijska regata ove godine biće održana u petak, subotu, 8. i 9. jula, najavili su organizatori.

„Pripremili smo veoma bogat kulturno-zabavni program. Plovidba je zakazana za 9. jul u u 10 časova. Plovićemo u dužini od 40 kilometara. To je oko šest sati plovidbe. Naša regata je najduža regata u Evropi. Cilj je u Ljuboviji oko 17 časova, tako da naši gosti, ljubitelji splavarenja, ljubitelji prirode mogu uživati tokom čitavog dana. Inače, na dvadesetom kilometru spusta imamo odmorište, gde za sve posetioce pripremimo vojnički pasulj. Svi učesnici regate mogu se poslužiti, odmoriti, nakon čega nastavljaju dalje svoju plovidbu do Ljubovije”, kazala je direktorka TO Ljubovija Jelena Tošić.

Plovidba počinje u Rogačici, a cilj je 40 kilometara nizvodno u Ljuboviji.

Kako bi sve prošlo u najboljem redu, o bezbednosti učesnika vodiće računa policija, ronioci, spasioci, redari na kopnu i vodi, služba doma zdravlja, agencija ovlašćena za pružanje usluga na vodi.

Manifestacija počinje u petak 8. jula kada će biti održan koncert Lepe Brene, dok je subota rezervisana za Tonija Cetinskog i Dejana Petrovića i Big Band.

(Tanjug)

