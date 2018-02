Najveća noćna mora svake klizačice: haljina otkrila grudi Francuskinje (video)

Francuska klizačica Gabrijela Papadakis dugo se spremala za nastup u Pjongčangu sa svojim partnerom Gijomom Sizeronom.

Bili su jedni od favorita za medalju i njihov nastup pomno su pratili navijači širom sveta. Sve je bilo savršeno uz hit ‘Shape of you’ do trenutka kada je haljina 22-godišnje klizačice spala, a u prvom planusu se našle njene grudi i tu više nije bilo povratka.

Za Gabrijeu je to najveća noćna mora.

– To me baš omelo, to mi je najgora noćna mora koja se mogla dogoditi na Igrama. Nisam imala izbora nego da nastavim dalje i to sam i uradila. Mogu biti ponosna na nas jer smo ipak na kraju sjajno sve odradili – rekla je nakon svega.

Uprkos velikom problemu i dalje su u igri za zlato. Sudije su morale ipak da im oduzmu poen, jer pravila nalažu da ukoliko klizači na ledu izgube neki deo odeće, makar i neki najbezazleniji, gube bod.

– Pa to je baš frustrirajuće, mi nismo krivi za ono što se dogodilo. To je do kostima, glupo je ispalo i baš smo razočarani – rekao je Sizeron.

U većini zemalja puštala se se tokom prenosa pušto editovan simak tako da se ova nezgoda Francuskinje nije mogla primetiti.