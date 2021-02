Uhapšen bivši fudbaler Intera, uzgajao marihuanu na farmi (foto)

Bivši fudbaler italijanske serije A Luiđi Sartor stavljen je u kućni pritvor nakon što ga je policija uhapsila “in flagranti”, na napuštenoj farmi gde je uzgajao marihuanu, piše list “Fanpejdž”.

3 times UEFA cup winner Luigi Sartor, who holds the record for winning Uefa cup in two consecutive years with two different teams, has today been arrested while found cultivating 106 marijuana plants in his own greenhouse pic.twitter.com/l10O88sX2n

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 16, 2021