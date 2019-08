Autoput Miloš Veliki doprineće razvoju turizma i trgovine

BEOGRAD – Autoput „Miloš Veliki“ doprineće razvoju turizma i privrede u centralnoj i zapadnoj Srbiji, kao i daljem saobraćajnom povezivanju i rastu trgovine sa Crnom Gorom i BiH, izjavio je danas ministar trgovine Rasim Ljajić.

Gostujući na Pinku Ljajić je rekao da je vest o otvaranju autoputa privukla pažnju i u regionu, pošto je naša zemlja glavna turistička destinacija od zemalja bivše Jugoslavije, ne računajući Sloveniju i Hrvatsku, kao i da su saobraćajne veze ključne za razvoj turizam odnosno dostupnost destinacije.

„Ko god putuje prvo gleda kako da stigne do destinacije“, dodao je Ljajić.

Naveo je da je Zlatibor, posle Beograda, druga turistička destinacija u zemlji i da će autoput „Miloš Veliki“ mnogo značiti za sve koji posećuju tu planinu.

„Kada bude gotova i deonica od Čačka do Požege, to će značiti da do Zlatibora možete da stignete za manje od dva sata. Ranije sa putem kroz Ovčarsko – kablarsku klisuru niste mogli da stignete nikako za manje od tri sata. To je bio ogroman problem za Zlatibor. Očekuejmo da će Zlatibor u punom kapacitetu procvetati i da će dodatno povećati turistički promet i doprineti daljem rastu srpskog turizma“.

Ljajić očekuje da će sve opštine na trasi novog autoputa imati praktičnu korist.

„Kinezi kažu – ako hoćete da budete bogati, pravite puteve“, kaže ministar i dodaje da od autoputa zavisi privlačenje stranih investitora i da smo zato najviše investicija imali upravo u lokalnim samoupravama na trasi Koridora 10.

Naglasio je da je novi autoput mogućnost da investicije idu i u centralnu Srbiju.

Ovo je šansa za privedu, turiskičku, ugostiteljsku i svaku drugu, kaže Lajić i dodaje da će sada kreativnost naše male privrede doći do izražaja pošto se očekuje otvaranje različite vrste privrednih objekata na trasi autoputa.

„Nema sumnje da će frekvencija saobraćaja biti velika i da će to doprineti da oni otvore čitav niz pratećih sadržaja koji su važni između ostalog za razvoj tranzitnog turizma. Lopta je u našem dvorištu, nadam se da ovakvu šansu nećemo propustiti“, kaže Ljajić.

Ministar dodaje da najveći obim trgovinske razmene imamo sa BiH, iako smo najgore saobraćajno povezani sa BiH.

Kako je rekao, ova trasa autoputa približava Srbiju i BiH, jer ako se napravi autoput do Zlatibora, onda je ideja da se nastavi do Kotromana odnosno do Višegrada.

„To je prsten koji povezuje Beograd i Sarajevo, deo preko Bijeljine i Tuzle, a drugi preko Višegrada i Goražda. Nadam se da će najkasnije u oktobru i zvanično početi radovi na izgradnji deonice Kuzmin – Sremska Rača, što je naš deo autoputa. Verujem da će to za dve godine biti završeno, kako predviđa ugovor. Takođe, kada se napravi autoput do Požege nastaviće se i prema Kotromanu i Višegradu i to će bolje povezati Beograd i Sarajevo“.

Ljajić podseća u Crnog Gori već rade autoput do Boljara na granici sa Srbijom, kao što i mi radimo deo kroz Srbiju, tako da će završetkom izgradnje Koridora 11 od Beograda do Boljara biti mnogo bolje povezane Srbija i Crna Gora.

Ta zemlja je važan trgovinski partner Srbijom, pošto sa njom ostvarujemo i najveći suficit u odnosu na ono što izvezemo, a izvezemo više od 700 miliona evra robe.

Govoreći o turizmu, Lajić kaže da su najatriktivnije destinacije u Srbiji za strane turiste Beograd, Zlatibor, Kopaonik, Niš i Novi Sad, a da je za domaće turiste redosled top destinacija malo drugačiji. Na prvom mestu je Zlatibor, zatim Kopaonik, Svrljiška banja, Sokobanja i Beograd.

On kaže da je rano govoriti kakva će biti ova godina što se tiče turizma, jer zvanični podaci postoje samo za prvih šest meseci, a da je jek sezone jul i avgusta, kada se održavaju brojni festivali.

„Sudeći po preliminarnim podacima, koje dobijamo od lokanih samouprava, ovo će biti dobra turistička godina uprkos lošem vremenu koje smo imali“, rekao je Ljajić.

Dodaje da će se razvijati strategija turizma, ali ne samo za popularne destinacije već i za sve ostale.

Veliku šansu vidi u Nacionalnom investicionim programu, jer će značajna sredstva biti izdvojena za razvoj turizma.

„Pripremamo projekte u saradnji sa brojnim lokalnim samoupravama, koje moraju biti ažurnije. Projekti koji će do kraja godine biti spremni, počeće da se reaklizuju već naredne godine“, naveo je on.

(Tanjug)