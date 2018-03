Mirović: Železnički saobraćaj preko Žeželjevog mosta od aprila, drumski u julu

Predsednik Pokrajinske Vlade Vojvode Igor Mirović izjavio je danas da će železnički saobraćaj na Žeželjevom mostu u Novom Sadu biti pušten početkom aprila, a da će drumski saobraćaj krenuti 1. jula.

„Očekujemo da će 5. 6 ili 7. aprila biti pušten železnički saobraćaj, a nakon nekoliko meseci i drumski „, rekao je Mirović prilikom obilaska ovog mosta.

Kako je ocenio, od kada je uvedena koordinacija svih nivoa vlasti sa EU posao izgradnje Žeželjevog mosta je uspešno priveden kraju.

„Od Novog Sada do Beograda, putovaćemo za 40 minuta, a verujem da će nakon toga istom brzinom biti i do Subotice i Budimpešte. Ovo pokazuje budućnost Srbije u oblasti ekonomije, saobraćaja i turizma“, rekao je Mirović.

Komerska Evropske unije za transport Violeta Bulc rekla je da je EU od 50 milona evra, sufinisirala 40 milona evra, za izradnju mosta, te da će i za završetak pristupnih puteva, od ukupno četiri miliona, donirati tri miliona evra.

„Pre godinu dana bila sam sa ministarkom Mihajlović, kada se Srbija obavezala da će most biti gotov za godinu dana. Vidimo da se obećanje ispunjava, a ovaj most ne povezuje samo dve strane reke, već predstavlja i mogućnost da Novi Sad postane razvojni centar u skladu sa evropskom agendom povezivanja“, rekla je ona.

Ona je ocenila da povezivanje pomaže cilju pridruživanja EU, omogućava da se radi više projekata i da se Srbija poveže sa EU koja je jedan od najvećih ekonomija na svetu.

Ministarka gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović rekla je da Vojvodina ulaže dve milijarde evra u infrastrukutru, a da je u Srbiji taj iznos ukupno 16 milijardi evra.

Ona je rekla da se Žeželjev most nalazi na Koridoru 10 koji je veoma važan, jer Srbija želi da bude povezana sa svim zemljama.

„Mi smo zemlja koja ide ka EU, ali to radimo zbog gradjana, da gradjanima bude bolje. Ovo je moderan most, i to je ono što želimo, da Srbija bude moderna evropska zemlja“, rekla je Mihajlović.

Tokom obilska mosta gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević rekao da Novi Sad u budućnosti želi da izgradi još jedan most, a Mirović je potvrdio da je ta inicijativa grada već prihvaćena u pokrajinskoj vladi.

Oni su rekli da ta inicijativa podrazumeva izgradnju mosta kod Bulevara Evropa i obilaznicu oko Sremske Kamenice. Izgradnja će se početi u narednim godinama, nakon što bude završena dokumentacija i sve predradnje.

Mirović je rekao da će pokrajinska vlada finasirati taj projekat zajedno sa gradom.

Žeželjev most je srušen 23. aprila u NATO bombardovanju, a lukovi novog mosta spojeni su u novembru 2017. godie.

Most je deo modernizacije pruge Beograd-Budimpešeta, dugačak je 474 metra i ima dva železnička i dva drumska kolseka.

