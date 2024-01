Nikezić (SSP): Svaki najavljeni projekat u Srbiji dolazi iz zaduživanja

Potpredsednik Stranke slobode i pravde Dušan Nikezić je večeras izjavio da se stanje državne kase Srbije najbolje vidi po tome što svaki projekat koji se realizuje i koji je najavljen da će da se realizuje do 2027. godine dolazi iz zaduživanja.

„Mi smo se već poslednja četiri meseca kroz EXPO obveznice zadužili 110 milijardi dinara. U budžetu za narednu godinu je predviđeno za EXPO dodatnih 450 miliona evra, za završetak kliničkih centara i Tiršove 2, 210 miliona, za BIO 4 institut 245 miliona, za nacionalni stadion 550 miliona. Bukvalno svaki projekat dolazi iz zaduženja. Ova vlast prethodnih 11 godina nije ništa zaradila ni uštedela“, kazao je Nikezić za televiziju Nova S.

Dodao je da je iznos za kamate danas identičan iznosu svih subvnecija koje država daje i za poljoprivrednike i za kulturu i za privredu i za turizam.

„Dakle, sve subvencije koje dajemo su identične nivou samo kamata koje plaćamo, a gde je tu otplata? Plaćamo 250 miliona evra kamata više nego što su ukupna socijalna davanja države. Bilo bi mnogo više para za sve da je to zaduženje manje“ izjavio je Nikezić.

Nikezić je rekao da se država obveznicima za EXPO zadužuje po kamatnoj stopi od sedam odsto i da je to skoro duplo više nego što se građani zadužuju za stambene kredite, a da se za izgradnju puteva koji se sada grade, Srbija zadužuje po kamatnoj stopi koja ide do devet odsto.

„To su neodržive kamatne stope i one su dovele do toga da su nama rashodi za kamate u budžetu za godinu dana porasle sa 100 na 180 milijardi (evra). I to je ono zbog čega nemamo dovoljno para i za bolnice i za škole i za povećanje plata nastavnika i zdravstvenih radnika jer jednostavno izdvajamo ogroman novac za kamate“, rekao je Nikezić.

Po njegovim rečima, ekonomski rast Srbije zasniva se isključivo na prekomernom zaduživanju, a u prethodnih 11 godina je javni dug povećan za 21 milijardu evra.

„Mi smo u najavi predsednika o novom projektu koji se naziva „New Deal“ ili „kvantni skok“, „skok u budućnost“ imali najavu zaduženja od 17,8 milijardi evra, a to je za dve i po milijarde evra više nego što je ukupno zaduženje svih njegovih prethodnika – od Karađorđevića i Obrenovića, preko Tita i Miloševića, pa do Koštunice i Tadića“, rekao je on.

Nikezić je naveo da su svi oni zajedno zadužili Srbiju za 15,3 milijarde evra, a Vučić je samo za jedan projekat najavio da će se zadužiti 17,8 milijardi evra, tako da „ne možemo govoriti o bilo kojem skoku u budućnost, nego o skoku u provaliju“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.