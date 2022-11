Turski tok bi mogao da bude ojačan dodatnim cevovodom

ANKARA – Gasovod Turski tok bi mogao da bude ojačan izgradnjoj još jednog cevovoda u okviru peo procesa razvoja gasnog čvorišta u Turskoj, izjavio je danas Ibrahim Kalin, portparol turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana.

„Iznoseći predlog da se izgradi gasno čvorište u Turskoj, (ruski predsednik Vladimir) Putin je imao u vidu oblikovanje nove energetske mape u ovom delu sveta na srednji i dugi rok, a Turska je najprirodnija geografska lokacija za to“, izjavio je Kalin za tv kanal Haberturk, prenosi agencija Tas s.

„Imamo već Turski tok, on može malo da se ojača. može da se izgradi još jedan

gasovod, a zatim i potpuno nova energetska mapa od istoka do zapada i od severa prema jugu. Ovo nije nemoguće“, dodao je on.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je ranije rekao novinarima da gasovod Turski tok ima ozbiljan potencijal za proširenje ako to bude neophodno.

„Stvarno, Turska je trenutno jedan od najvećih primalaca ruskog gasa. Mi smo povezan s Turskom jednim od najvećih gasovodnih sistema, Turskim tokom, koji ima ozbiljan potencijal za proširenje, ako bude potrebno“, rekao je Peskov, navodi Tas s.

(Tanjug)

