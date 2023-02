Ruski državljanin podneo krivičnu prijavu protiv Miše Vacića zbog navodnog napada

Ruski državljanin Ilija Zernov (19), u pratnji svog advokata Čedomira Stojkovića, podneo je danas krivičnu prijavu protiv lidera Srpske desnice Miše Vacića u Trećem osnovnom tužilaštvu u Beogradu, zbog, kako je naveo, napada.

„Ilija je pretučen na Novom Beogradu od strane petorice napadača dok se borio protiv nacionalne mržnje, dok se borio protiv grafita u kojem se pozivalo na smrt Ukrajini. Njega je pretukla grupa u kojoj je on identifikovao Mišu Vacića. Vacić je lider Srpske desnice, ali je poznato i da je on direktno finansiran od strane Rusije i režima Vladimira Putina“, rekao je Stojković novinarima.

On je ocenio da je nedopustivo da Srbi u Srbiji tuku Ruse koji su pobegli od režima Vladimira Putina i da će Ilija Zernov postati „simbol srpske borbe protiv ruskog predsednika“.

Zernov je rekao da kada je video grafit „Smrt Ukrajini“ ispod murala Vagner grupi bio je veoma potresen i osećao je potrebu da prefarba zid u prvobitnu boju.

„Kada sam počeo da farbam zid, čuo sam da mi jedan čovek dobacuje nešto sa prozora, ali nisam razumeo i uskoro je sišao on i došla su još dvojica muškaraca. Počeli su da mi prete i pokazao sam im pasoš da vide da sam Rus, a onda se pojavio četvrti muškarac koji je nosio masku sa likom Putina. Maska je bila prozirna i veoma sam siguran da je to bio Miša Vacić, i on mi je pretio, nožem i bokserom. Ukupno je bilo petorica napadača, a jedan za kog sam ubeđen da je Miša vacic udario me je u uvo i probio mi bubnu opnu“, objasnio je Zernov.

Advokat Stojković naveo je da su tražili u Tužilaštvu da se obavi prepoznavanje kako bi bili sigurni da je počinilac Miša Vacić.

(Beta)

