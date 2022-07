Aleksić: Neko u MUP-u je stavio Milenkovića na listu za odstrel

Potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić izjavio je danas da su određene strukture u MUP-u inspektora Slobodana Milenkovića „stavile na listu za odstrel“ zbog slučaja „Jovanjica“ i da postoji mogućnost da su upravo one uključene u plan likvidacije, te da zato nisu ni reagovale kada je im je Milenković prijavio da je životno ugrožen.

„Zapanjujuće su informacije koje smo čuli od Milenkovićevog advokata Zdenka Tomanovića. Tu pre svega mislim na to da je prošlo osam meseci od kada je on zvanično prijavio nadležnim organima da mu je život u opasnosti i da se priprema njegova likvidacija i da nikakvog odgovora do dana današnjeg nema“, rekao je Aleksić u intervjuu za list „Nova“.

Aleksić je naveo da je potpuno jasno da je vrh vlasti u Srbiji spreman da po svaku cenu slomi slučaj „Jovanjica“, a da je preduslov za to da slovi inspektora Milenkovića i njegovog kolegu Dušana Mitića.

„Kampanja i progon Milenkovića potvrđuju činjenicu da je vrh države Srbije bio uključen u projekat proizvodnje marihuane na imanju ’Jovanjica’. Ovoliko upiranje, počev od predsednika države, preko advokata i visokog funkcionera SNS-a Vladimira Đukanovića do prorežimskih medija, koji crtaju metu na čelu inspektorima, da se odbrani vlasnik ’Jovanjice’ Predrag Koluvija potvrđuje uključenost vrha političke vlasti u sve što se dešavalo na tom imanju“, rekao je Aleksić.

Dodao je da se na slučaju inspektora Milenkovića i lomi da li će Srbija imati državu i da li će njom upravljati narko karteli ili institucije.

„Inspektor Milenković predstavlja instituciju, ako slome njega, slomili su instituciju i samim tim će narko karteli uzeti svu moć u državi“, rekao je Aleksić.

Naveo je i da bivša državna sekretarka MUP-a Dijana Hrkalović „očigledno dobila zadatak“ da optuži Milenkovića da „radi drogu“ i podsetio da je nju „režim prvo optuživaao da radi o glavi predsedniku države“, a onda je preko noći postala prihvatljiva i to kada je njen advokat postao Đukanović.

Upitan da li će se Narodna stranka odazvati pozivu predsednika Srbije Aleksandra Vučića na konsultacije o formiranju nove vlade, Aleksić je rekao da će se poslanička grupa te stranke odazvati ako dobije zvaničan poziv.

„Mi ćemo razgovarati i učestvovati u konsultacijama i sa njim i sa ostalima, ali u okviru državnih institucija, zakonskih i ustavnih ovlašćenja onih koji u ovom trenutku vrše vlast“, zaključio je Aleksić.

(Beta)

