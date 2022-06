Majstorović: Poseta Lavrova bi mogla Srbiju da predstavi kao nepouzdanog partnera

Ukoliko dodje do posete ministra spoljnih poslova Rusije, Sergeja Lavrova, Srbija bi mogla da bude prepoznata „kao zemlja koja je nepouzdan partner, koji će se možda na takav način ponašati i kada jednog dana bude članica EU“, ocenio je večeras predsednik Upravnog odbora Centra za evropske politike Srdjan Majstorović.

Majstorović je za Insajder TV rekao da nije primetio da je ta poseta potvrdjena i ocenio da bi ona „mogla da ostavi veliki trag i štetu Srbiji i odnosima sa SAD i EU“.

„Ja se iskreno nadam da do te posete neće doći, zato što će ona biti prepoznata od strane one grupe zemalja čiji Srbija pretenduje da bude deo, kao svojevrstan vid izdaje zajedničkih interesa“, kazao je on.

Ruski uticaj na region Majstorović je ocenio kao „zabrinjavajuć“ i ocenio da je „jasno da Rusija na neki način podgreva populističke i nacionalističke strasti, verovatno i finansijski, finansirajući odredjene političke aktere“.

„Dakle, taj uticaj u regionu nije dobronameran, on je dugoročno veoma štetan i on sprečava narode Zapadnog Balkana da u direktnom dijalogu neometano, bez uticaja sa strane, na neki način postignu nekakve dogovore“, naveo je Majstorović.

Po njegovim rečima, EU i SAD imaju odredjenu doza razumevanja što Srbija nije uvela sankcije Rusiji, ali je dodao da je „jasno da ta pozicija apsolutno nije održiva na neke duže staze“.

(Beta)

